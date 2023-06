Harley-Davidson CVO Street Glide e Road Glide 2023 sono i nuovi modelli caratterizzati da una tecnologia avanzata, da un maggior comfort per il motociclista e da prestazioni dinamiche garantite dal nuovo potente motore Milwaukee-Eight VVT 121. Il nuovo design introduce una rivisitazione della piattaforma Harley-Davidson Grand American Touring.

Harley-Davidson CVO Street Glide e Road Glide 2023: design

I nuovi modelli CVO Street Glide e CVO Road Glide sono caratterizzati da un design nuovo e straordinario, chiaramente derivato dalle forme familiari delle precedenti moto Harley-Davidson Grand American Touring. Entrambi i modelli presentano carenature con prese d’aria integrate e illuminazione a Led con indicatori di direzione a Led integrati.

Tra gli altri elementi di design figurano il parafango anteriore profilato, il nuovo serbatoio del carburante da 22,7 litri con un caratteristico smusso laterale e le borse laterali con una nuova forma tridimensionale in armonia con le carenature e il serbatoio del carburante. I nuovi cerchi Combo Cast Laced rappresentano un’audace dichiarazione di individualità, realizzati in alluminio fuso tagliato a macchina e raggi intrecciati. Ogni modello sarà offerto in due opzioni di verniciatura e finitura altamente particolareggiate.

Harley-Davidson CVO Street Glide e Road Glide 2023: motore

Il nuovo motore Milwaukee-Eight VVT 121 da 121 pollici cubici stabilisce un nuovo standard di riferimento per la coppia e la cilindrata di serie disponibili su una moto Harley-Davidson Touring ed è dotato di teste raffreddate a liquido con un nuovo sistema a fasatura variabile delle valvole (VVT), di un nuovo condotto di aspirazione e di un sistema di scarico ad alte prestazioni.

Durante lo sviluppo dei modelli CVO Street Glide e CVO Road Glide è stato preso in considerazione ogni aspetto del design che potesse influire sulle prestazioni complessive e sul comfort. Il peso a secco è stato ridotto in modo significativo – di 14 kg per il modello CVO Street Glide e di 16 kg per il modello CVO Road Glide – rispetto ai modelli precedenti.

I componenti delle sospensioni Showa anteriori e posteriori ad alte prestazioni favoriscono la maneggevolezza e migliorano sensibilmente il comfort del pilota rispetto ai modelli CVO precedenti, con un aumento dell’escursione della sospensione posteriore del 50%. I componenti

frenanti Brembo offrono una sensazione di frenata e prestazioni eccezionali per una maggiore sicurezza del pilota.

Per la prima volta, i modelli CVO Street Glide e CVO Road Glide offrono modalità di guida selezionabili – Road, Sport e Rain – che controllano elettronicamente una combinazione specifica di erogazione di potenza, frenata del motore, impostazioni del Cornering-Antilock Braking System (C-ABS) e del Cornering-Traction Control System (C-TCS).

L’aerodinamica e il comfort termico sono garantiti da carenature completamente nuove con un design del parabrezza “fluttuante” e da alette di controllo dell’aria regolabili.

Il nuovissimo sistema di infotainment

I modelli CVO Street Glide e CVO Road Glide introducono una nuovissima gamma di tecnologie di infotainment basate sul nuovo sistema operativo Skyline OS. Un touch screen a colori TFT da 12,3 pollici sostituisce tutta la strumentazione analogica e la maggior parte degli

interruttori. Questo display premium è personalizzabile con tre opzioni di visualizzazione distinte ed è compatibile con i dispositivi Apple e Android.

La connettività Wi-Fi consente la connessione wireless al dispositivo del pilota e il sistema è dotato di un ricevitore Bluetooth per cuffie

wireless. Entrambi i modelli sono dotati di scomparti per l’archiviazione dei file multimediali e di un punto di connessione USB-C. Un sistema audio Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate Stage II a quattro altoparlanti, ad alte prestazioni, è alimentato da un nuovo amplificatore da 500 watt RMS.

I nuovi modelli CVO Street Glide e CVO Road Glide saranno realizzati in due varianti di colore/finitura. Standard Dark Platinum con pinstriping Bright Smoked Satin e carena interna in tinta. Il gruppo motore e il filtro dell’aria sono in Gloss Black con dettagli in Scorched Chrome sugli inserti del propulsore. Opzionale, a un costo aggiuntivo, il bicolore Whiskey Neat/Raven Metallic con carenatura in tinta.

Questo complesso schema di verniciatura applicato a mano prevede pannelli Raven Metallic applicati sulla base arancione intenso Whiskey Neat, con dettagli sfumati e pinstripe in arancione brillante. Entrambi gli schemi di colore saranno valorizzati dagli accessori della Adversary Collection montati sulle moto. Entrambe le moto sono disponibili a partire da 45.495 € (f.c.).

