La leggendaria Harley Chopper di Easy Rider sarà messa all’asta a giugno

La celebre Harley Chopper di Easy Rider sarà messa all'asta nel giugno del 2022 per un valore di quasi mezzo milione di dollari

Easy Rider è uno dei film più iconici della storia del cinema, reso tale dall’altrettanto leggendario Peter Fonda a cavallo della sua Harley Chopper, che proprio grazie alla pellicola del 1969 si è stampata nell’immaginario di tutti, sia appassionati di moto che cinefili.

Ora, proprio la Harley Chopper usata nel film potrà finire nelle mani di qualche fortunato in quanto dal mese di giugno sarà messa all’asta da Dan Kruse Classics, con un valore che potrebbe arrivare a mezzo milione di dollari.

La Harley Chopper di Easy Rider

La celebre moto è una Harley del 1952 pesantemente modificata con il serbatoio verniciato in modo da riprodurre la bandiera americana, e costruito su misura per l’occasione da Dan Haggerty. Easy Rider racconta infatti di due fuorilegge hippie, interpretati da Peter Fonda e Dennis Hopper, che si recano a New Orleans per il Mardi Gras, a seguito di un grosso affare di droga. Un film iconico, ma all’epoca anche molto contestato per via delle scene di sesso, droga e violenza.

La Harley, comunque, si dice essere stata usata per una scena di incidente alla fine del film. Dopo le riprese, è stata restituita a Dan Haggerty, che aveva personalizzato tutte le Harley utilizzate per le riprese. Ma mentre le altre tre sono state tutte rubate dopo la fine della produzione, questa si è fortunatamente salvata.

Haggerty espose poi il veicolo all’Iowa State Fair, in seguito al quale è stato venduto all’agente immobiliare texano Gordon Granger per 63.500 dollari nel 1996. Nel 2014 è stata nuovamente venduta, con valore salito a 1,35 milioni, anche se la moto venduta non era quella acquistata da Granger, ma un’altra identica che Haggerty sosteneva essere quella vera. Ora, Granger ha messo in vendita la sua con tre certificati di autenticità, compreso quello firmato da Haggerty, il quale è morto nel 2016.

La moto non è più operativa, ma si ritiene che potrà essere venduta tra i 300.000 e i 500.000 dollari.

