Harley-Davidson ha recentemente svelato parte della sua nuova gamma di moto per il 2024, che saranno presto disponibili in tutto il mondo. Nella nuova gamma moto Harley-Davidson 2024 spiccano in particolare i modelli in edizione limitata Harley-Davidson Custom Vehicle Operations. Queste moto saranno al centro di un’esclusiva presentazione intitolata “American Dreamin'” in programma il prossimo 24 gennaio.

Moto Harley-Davidson 2024: la nuova gamma

Grand American Touring: queste due ruote sono ideali per i motociclisti che aspirano a viaggiare lontano, offrendo comfort e un senso di comunità che rende ogni viaggio indimenticabile. Riflettono l’impegno di Harley-Davidson nel fornire un’esperienza di guida unica e indimenticabile.

Cruiser: con il loro stile iconico che spazia dal nostalgico al moderno, le Cruiser offrono ampie opportunità di personalizzazione, permettendo ai motociclisti di esprimere la propria individualità attraverso il loro mezzo.

Sport: questa categoria di moto unisce prestazioni all’avanguardia e tecnologie innovative, garantendo un’esperienza di guida elettrizzante, impreziosita dallo stile distintivo di Harley-Davidson.

Trike: queste moto sono una scelta eccellente per chi cerca la stabilità e la sicurezza di un veicolo a tre ruote, senza rinunciare allo stile e alla performance.

Adventure Touring: pensata per i motociclisti avventurosi che desiderano esplorare senza limiti, la pluripremiata Pan America è una moto versatile che trasforma ogni viaggio in un’avventura.

