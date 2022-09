Harley-Davidson V-ROD Black Widow, più nera di così non si può

Harley-Davidson V-ROD Black Widow, ovvero il nero sta bene su tutto. Ma come quasi ogni cosa nella vita, anche il nero è disponibile in diverse varianti e bisogna essere abbastanza abili da scegliere quella giusta se si vuole trasmettere il giusto messaggio.

Per la costruzione dell’Harley-Davidson V-ROD Black Widow, giustamente chiamata “Vedova Nera”, la scelta è stata quella di optare per una tonalità di nero così profonda e aggressiva da non lasciar trapelare alcuna traccia di luce. Per la verniciatura è stata utilizzata una verniciatura a polvere elettrostatica sulle parti metalliche proprio per avere una tonalità di nero intenso.

La Black Widow è stata creata a Malaga fa da un’officina specializzata chiamata Lord Drake Kustoms ovviamente su base V-ROD, con comandi a pedale intermedi e una forcella rovesciata.

Francisco Alí Manén ha scelto di mantere l’anteriore della stessa dimensione dell’originale, ed al posteriore una più grande, con una larghezza di 250 mm, entrambe con pneumatici Avon Cobra. La Black Widow monta un sistema di sospensioni pneumatiche Legend al posto delle originali fornite da Harley-Davidson.

Non ci è dato sapere nulla delle modifiche apportate al motore, ma visivamente la moto è cambiata molto, grazie all’ampio body kit che la avvolge e che comprende anche i parafanghi, il serbatoio e lo spoiler anteriore. Gli indicatori di direzione a LED Kellerman, i riser Roland Sand e il manubrio Biltwell completano il look finale.

Lord Drake non dice quanto sia costata la conversione della V-Rod, né fornisce dettagli sull’attuale ubicazione della moto. Magari è solo nascosta al buio e nessuno riesce più a trovarla…

—–

