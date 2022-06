Tecnologia avanzata, componenti esclusivi e un’attenzione ossessiva ai dettagli caratterizzano la gamma Harley-Davidson CVO 2022. I CVO, super-premium e a produzione limitata, rappresentano l’apice dello stile e del design all’avanguardia di Harley-Davidson.

I modelli CVO per il 2022 includono CVO Road Glide Limited, CVO Street Glide, CVO Road Glide e CVO Tri Glide. Ogni modello è caratterizzato da verniciature esclusive e da design realizzati con una qualità tale e dettagli artigianali da non avere eguali nella categoria.

Ogni modello è inoltre dotato di un motore Milwaukee-Eight 117, della completa e tecnologica suite Cornering Rider Safety Enhancements e dell’avanzato sistema di infotainment Boom! Box GTS di Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate.

Harley-Davidson gamma CVO 2022: motore Milwaukee-Eight 117

Il V-Twin Milwaukee-Eight 117 di ciascun modello CVO rappresenta la coppia e la cilindrata più elevate installate di serie una moto Harley-Davidson.

Cilindrata 117 pollici cubi (1923cc)

171 nm di coppia a 3750 giri/minuto (CVO Road Glide, CVO Street Glide) per prestazioni potenti a ogni accelerazione

170 nm di coppia a 3500 giri/minuto (CVO Road Glide Limited, CVO Tri Glide) per prestazioni potenti a ogni colpo di acceleratore

L’aspirazione Heavy Breather ad alte prestazioni, ottimizzata con l’elemento filtrante esposto, fa fluire più aria al motore per un’entusiasmante coppia ai medi regimi e conferisce alla moto un look hot rod.

Lo scarico ad alte prestazioni massimizza le performance del motore, producendo un sound emozionante.

Harley-Davidson gamma CVO 2022: tecnologia

Il sistema di sicurezza di Harley-Davidson (Cornering Rider Safety Enhancements) è un insieme di tecnologie progettate per aumentare la sicurezza del pilota in situazioni impreviste o su strade in condizioni non ottimali. Di serie su ogni modello CVO 2022, è progettato per coniugare le prestazioni della moto alla massima trazione disponibile in curva durante l’accelerazione, la decelerazione e la frenata, in rettilineo o in curva.

I sistemi sono elettronici e utilizzano il più innovativo chassis control, controllo elettronico dei freni e del powertrain. Fra gli elementi del Cornering Riding Safety Enhancements ci sono la frenata combinata elettronicamente (C-ELB), ABS in curva(C-ABS), Controllo della trazione in curva (C-TCS), il Controllo della gestione della coppia in rilascio (DSCS), Controllo stazionamento del mezzo in salita (VHC) e il Controllo pressione degli pneumatici (Tire Pressure Monitoring – TPMS).

Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate è l’impianto audio ad alte prestazioni, incentrato sul pilota, un elemento di serie su ogni modello della gamma Harley-Davidson CVO 2022.

Il modello CVO Street Glide 2022 è equipaggiato con faro Daymaker Adaptive Led, il sistema di illuminazione più avanzato mai sviluppato per una moto Harley-Davidson. I sensori brevettati e l’elettronica integrata nel faro controllano 12 luci Led addizionali che si accendono seguendo l’inclinazione della moto per illuminare anche gli angoli e le zone della strada che potrebbero non essere visibili con i tradizionali fari Led.

Ogni modello CVO 2022 include un auricolare da casco Boom! Audio 30K Bluetooth, che si collega tramite interfaccia Bluetooth al sistema di infotainment Boom! Box GTS ed elimina il problema dei cavi. L’auricolare è dotato del protocollo Mesh Intercom Network che si connette automaticamente a un numero quasi illimitato di motociclisti in modalità pubblica e può connettersi con un massimo di 16 motociclisti in modalità privata fino a 8.05 km. Queste cuffie soddisfano anche il requisito del microfono Apple CarPlay per la Boom! Box GTS.

CVO Street Glide

Un bagger hot rod super-premium per il rider che mangia la strada con forza e orgoglio. La classica silhouette della carenatura ad ali di pipistrello con dettagli di verniciatura e finitura sbalorditive, l’audio premium e la potenza del motore Milwaukee-Eight 117 rendono questa una moto un desiderio che si avvera.

Nuovi inserti decorativi e powertrain cover in cromo brunito (con opzione di verniciatura Blue Steel)

Le manopole riscaldate della collezione Kahuna si abbinano alle pedane, al freno, ai coperchi terminali di scarico e alle pedane per pilota e passeggero della stessa collezione

Fari Daymaker Adaptive Led

Cerchi custom Fugitive in gloss black con cromatura a contrasto, tutta in gloss black, o in Blue Steel e rifiniture in cromo brunito, in base alle opzioni di verniciatura

Console low-profile con luce CVO

Filtro dell’aria Screamin’ Eagle Heavy Breather per un flusso d’aria migliore e un audace stile hot rod

Nuove opzioni di verniciatura: Hightail Yellow Pearl/Black Hole con finiture Lightning Silver Two-Tone e Bright Chrome; Envious Green con Black Hole Fade e Flame Pattern e finiture nero lucido o Blue Steel e finiture Scorched Chrome.

CVO Road Glide

Per il pilota che non si guarda mai indietro. Il modello CVO Road Glide offre uno stile aggressivo dietro il suo distintivo doppio faro a Led, la carenatura a muso di squalo montata direttamente sulla forcella del telaio, e le incredibili prestazioni del motore Milwaukee-Eight 117. Audio potente, un esclusivo cerchio anteriore da 21 pollici, una favolosa verniciatura personalizzata e una straordinaria attenzione per i dettagli rendono questa moto incredibilmente desiderabile.

Nuove rifiniture decorative Scorched Chrome e copertura del powertrain in Scorched Chrome (con opzioni di verniciatura Blue Steel)

Sfiato splitstream per limitare il flusso d’aria sul casco del pilota

Il faro Dual Daymaker Led

Esclusivo cerchio anteriore Combo da 21” e posteriore da 18”: questa è l’unica Touring con una ruota anteriore da 21 pollici montata di serie; le sospensioni sono state rimesse a punto per non compromettere la maneggevolezza e le prestazioni di frenata; un look esclusivo per un modello CVO esclusivo

Console low-profile con luce CVO

Le manopole riscaldate della collezione Kahuna si abbinano alle pedane del cambio Kahuna, alla copertura della manopola del freno, ai tappi terminali della marmitta e alle pedane di pilota e passeggero

Il prolungamento della carenatura anteriore è un element custom assolutamente esclusivo per questo modello

Filtro dell’aria Screamin’ Eagle Heavy Breather per un flusso d’aria migliore e un audace stile hot rod

Nuove opzioni di verniciatura: Wicked Orange Pearl/Black Hole con Lightning Silver Two-Tone e rifiniture Bright Chrome; Envious Green con Black Hole Fade e con Flame Pattern e rifiniture Gloss Black o colorazione Blue Steel Solid e rifiniture Scorched Chrome

CVO Road Glide Limited

Per il pilota che comanda, da solo o con un partner con sé. Il modello CVO Road Glide Limited è contraddistinto dal lusso e dal comfort a lungo raggio, da uno stile da far girare la testa e da una potenza che appaga, sempre. L’audio premium, le selle, le manopole riscaldate e la precisa maneggevolezza dell’aerodinamica carenatura fissa del modello Road Glide rendono questa moto “Il Touring” definitivo.

Nuove finiture e inserti decorativi

La carenatura del modello Road Glide presenta una ventilazione splistream per limitare il buffeting della testa; il doppio faro Dual Daymaker Led colpisce con un brillante fascio bianco che illumina la strada; tutte le altri luci sono a Led

Sella riscaldata con controllo bi-zona pilota/passeggero per un maggior comfort quando fa freddo

Le manopole riscaldate della collezione Kahuna si abbinano alle pedane, al freno, ai coperchi terminali di scarico e alle pedane per pilota e passeggero della stessa collezione

Cerchi custom Tomahawk

Nuove opzioni di verniciatura: Wicked Orange Pearl/Black Hole con Lightning Silver Two-Tone e rifiniture Bright Chrome; Hightail Yellow Pearl/Black Hole con Lightning Silver Two-Tone e rifiniture Bright Chrome o Dante’s Red e Dante’s Black Sunglo Fade Flame Pattern e rifiniture nero lucido.

CVO Tri Glide

Questo trike super-premium offre uno stile distintivo, prestazioni potenti ed è adatto a viaggi a lungo raggio, oltre a garantire la sicurezza aggiuntiva di una terza ruota. Il CVO Tri Glide è presentato con audio premium, caratteristiche di lusso e comfort, una stupefacente attenzione ai dettagli per le rifiniture.

Nuovi inserti e dettagli decorativi

Cerchi Tomahawk Contrast Cut in alluminio pressofuso

Sella riscaldata con controllo bi-zona pilota/passeggero per un maggior comfort quando fa freddo

Illuminazione interamente a Led: Fari, fendinebbia, luci posteriori/freni e segnali

Nuovi opzioni di verniciatura: Dante’s Red e Dante’s Black Sunglo Fade Flame Pattern e rifiniture Bright Chrome.

