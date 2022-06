Harley-Davidson Moto Touring 2022: Street Glide ST e Road Glide ST

Harley-Davidson Moto Touring 2022: i modelli Street Glide ST e Road Glide ST combinano la potenza del motore bicilindrico V-Twin Milwaukee-Eight 117 con le nuove finiture dark-and-bronze. I modelli Harley-Davidson Grand American Touring portano i motociclisti oltre l’orizzonte con il comfort e la praticità che rendono spettacolare ogni viaggio.

Harley-Davidson Moto Touring 2022: motore

Il motore V-Twin Milwaukee-Eight 117 offre la massima cilindrata e coppia disponibili per un propulsore Harley-Davidson montato di serie. Con 1923 cc di cilindrata, il Milwaukee-Eight 117 con raffreddamento di precisione olio/aria produce fino a 172 Nm di coppia a 3.750 giri/min, per sentire correre l’asfalto sotto le ruote. Il motore offre albero a camme, sistema di aspirazione e di scarico dal sound inconfondibile calibrati per aumentare le performance.

Harley-Davidson Moto Touring 2022: Street Glide ST

Prestazioni da bagger hot rod per il motociclista che vuole fare le curve in tutta comodità. Il modello Street Glide ST abbina il muscoloso propulsore Milwaukee-Eight 117 alle nuove finiture color bronzo e dark. L’iconica carenatura ad ali di pipistrello Harley-Davidson presenta uno sfiato splitstream per limitare il flusso d’aria sul casco del pilota e un parabrezza scuro low-profile. La console sul serbatoio con tappo di rifornimento laterale protezione del motore aggiungono uno stile personalizzato e unico rispetto agli altri modelli Touring.

Con l’assetto deciso della moto da corsa Screamin Eagle Factory, il modello Street Glide ST ha un look total dark front-to-end. Le uniche parti brillanti le aste, i coperchi delle punterie e le alette dei cilindri lavorate. La rifinitura Matte Dark Bronze dei cerchi Prodigy in alluminio fuso, dei dettagli e coperchi motore e la classica grafica sul serbatoio forniscono un sottile contrasto con le finiture scure. Sono disponibili due opzioni di verniciatura: Vivid Black o Gunship Grey.

Il parafango anteriore ha un profilo sportivo e un look più leggero e le borse laterali standard sostituiscono le borse stretched sul modello Street Glide Special. Il filtro dell’aria a cono Heavy Breather rafforza lo stile incentrato sulle prestazioni, mentre la nuova sella monoposto conferisce alla Street Glide ST un aspetto snello e aggressivo.

Gli ammortizzatori posteriori con tecnologia a emulsione sono dotati di un’unica manopola per regolare idraulicamente il precarico per una guida e un controllo ottimali. Le forcelle da 49 mm con tecnologia dual bending valve offrono caratteristiche di smorzamento lineare per una guida fluida. La frenata combinata Brembo Reflex con ABS sono di serie.

Altre caratteristiche includono il sistema di infotainment Boom! Box GTS con touch screen a colori, due altoparlanti nella carena anteriore e antenna radio nascosta. Il cruise control mantiene una velocità costante per il massimo comfort durante i lunghi viaggi. Un faro a LED Daymaker sprigiona una potenza impressionante con un raggio bianco brillante che illumina la strada. Il Sistema di sicurezza Smart dotato di chiave elettronica con sensore di prossimità ti fa stare ancora più tranquillo quando ti allontani dalla moto.

Harley-Davidson Moto Touring 2022: Road Glide ST

L’elegante modello Road Glide ST rispecchia l’attitudine della moto da corsa vincitrice del campionato Screamin’ Eagle Factory e la rinforza grazie alla potenza bruciante del propulsore Milwaukee-Eight 117. Il comfort del pilota e la carena a muso di squalo sono un forte richiamo per un pilota che vuole essere veloce su una strada aperta.

Il caratteristico e aerodinamico muso di squalo (shark nose) del Road Glide è dotato di tripla fessura splitstream per limitare l’impatto dell’aria sul casco del pilota. La carenatura è sormontata da un parabrezza scuro a basso profilo e ospita due fari a Led Daymaker che emettono un impatto impressionante con un raggio bianco brillante che illumina la strada. La console e il paramotore a profilo basso completano lo stile del Road Glide ST.

La nuova sella singola mette in mostra il parafango posteriore e aggiunge personalità, insieme alle borse laterali e al parafango anteriore ridotto. La parte anteriore, i comandi, il gruppo propulsore e lo scarico scuri contrastano con le aste, le coperture delle punterie e le alette dei cilindri brillanti. Un ulteriore contrasto è fornito dalla rifinitura Matte Dark Bronze sui cerchi Prodigy in alluminio fuso, sui dettagli motore, così come il medaglione del coperchio del timer, il medaglione interno, e la classica grafica del serbatoio. Sono disponibili due opzioni di verniciatura: Vivid Black o Gunship Grey. Il filtro dell’aria a cono Heavy Breather aumenta stile e prestazioni.

Gli ammortizzatori posteriori con tecnologia a emulsione sono dotati di un’unica manopola per regolare idraulicamente il precarico per una guida e un controllo ottimali. Le forcelle da 49 mm con tecnologia dual bending valve offrono caratteristiche di smorzamento lineare per una guida fluida. La frenata combinata Brembo Reflex con ABS sono di serie.

Il Road Glide ST è dotato del sistema di infotainment Boom! Box GTS con touch screen a colori, due altoparlanti montati in carena e antenna radio nascosta. Il cruise control mantiene una velocità costante per il massimo comfort durante i lunghi viaggi. Il Sistema di sicurezza Smart dotato di chiave elettronica con sensore di prossimità ti fa stare ancora più tranquillo quando ti allontani dalla moto.

Offerto di serie per i modelli Street Glide ST e Road Glide ST, il Cornering Rider Safety Enhancements di Harley-Davidson è una raccolta di tecnologie progettate per assistere il pilota anche durante una curva. Questo pacchetto tecnologico offre i seguenti miglioramenti: frenata combinata elettronicamente in curva; cornering-ABS; controllo della trazione in curva; controllo della gestione della coppia in rilascio; controllo della tenuta del veicolo in salita e onitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS).

