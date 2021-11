Orari F1 oggi su TV8 Qatar 2021 e la diretta TV su Sky e Now

Tutti gli orari ed il programma del GP del Qatar 2021 di Formula 1 dal Circuito di Losail

Qui sotto gli orari F1 su TV8 del GP Qatar 2021 di oggi domenica 21 novembre che si corre a Losail.

Dove guardare il GP del Qatar in tv

Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K. TV8 (Digitale Terrestre) Canale 8 NowTv

F1 orari TV8 del GP del Qatar per vederlo in chiaro

Il GP del Qatar di Formula 1 è trasmesso in chiaro TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con trasmissione in differita della gara.

Domenica 20 novembre

Ore 18:00 – gara F1

F1 orari Sky del GP del Qatar

Qui sotto gli orari di Sky, che come da tradizone copre in diretta tutto il weekend di gare.

Domenica 20 novembre

Ore 13:30 – Paddock Live

Ore 15:00 – gara F1

Ore 17:00 – Paddock Live

Ore 17:30 – #skymotori

Ore 19:00 – Race Anatomy F1

