Jaeger-LeCoultre The Collectibles è il nuovo programma dedicato a collezionisti e appassionati di orologeria desiderosi di acquistare creazioni iconiche simbolo della storia de La Grande Maison. Introdotta per celebrare il 190° anniversario della Manifattura, la collezione The Collectibles entra a far parte dell’offerta permanente Jaeger-LeCoultre con orologi rari e ricercati, accuratamente selezionati quali spartiacque nella storia di Jaeger-LeCoultre e dell’arte orologiera del XX secolo.

In continua evoluzione, la selezione di orologi sarà disponibile per l’acquisto online nella sezione The Collectibles sul sito della Manifattura, una capsule collection itinerante che verrà esposta in tutto il mondo. Tra i primi modelli offerti si annoverano alcuni stupendi esemplari di Geophysic, Memovox Parking, Master Mariner Deep Sea e Shark Deep Sea.

Jaeger-LeCoultre The Collectibles: il video

Ciascun segnatempo The Collectibles è accompagnato da un estratto dagli archivi Jaeger-LeCoultre, un nuovo cinturino e una copia in regalo

del libro The Collectibles. Inoltre, quando disponibili, ciascun modello avrà la confezione e i documenti originali, oltre al cinturino o bracciale originale.

Ciascun esemplare The Collectibles è scrupolosamente esaminato dagli esperti storici di JaegerLeCoultre e interamente revisionato dalla mano esperta degli orologiai dell’atelier di restauro della Manifattura. I dieci esperti del team di restauro passano in rassegna gli archivi della Manifattura, risalendo al progetto di qualsiasi esemplare prodotto e, in alcuni casi, alla fornitura di ricambi originali.

Qualora non vi siano componenti disponibili, esiste una fornitura di circa 6000 stampi e punzoni di cui dispongono per realizzare ex novo un componente identico all’originale. Poiché la Manifattura integra ogni fase della produzione, l’intero processo di creazione è supervisionato internamente. Mentre il restauro meccanico può, in alcuni casi, essere significativo, eventuali interventi sulla cassa e sul quadrante devono sempre essere di minima portata.

Eccessive modifiche altererebbero infatti la natura storica dell’esemplare da collezione; per queste ragioni, il team Heritage di Jaeger-LeCoultre ricerca esemplari la cui condizione originaria sia pressoché inalterata.

Il catalogo The Collectibles esamina il periodo compreso tra il 1925 e il 1974, analizzando 17 dei modelli più significativi prodotti dalla Manifattura durante l’“età d’oro” dell’orologeria del XX secolo. A ciascuno dei 17 modelli è dedicato un intero capitolo in cui, oltre alla storia ripercorsa in maniera esaustiva, vengono fornite informazioni essenziali per i collezionisti, corredate da fotografie didascaliche dettagliate e copie di documenti storici tratti dagli archivi della Manifattura.

I collezionisti e appassionati Jaeger-LeCoultre dispongono da sempre di una varietà di fonti online e scritte a cui attingere per raccogliere informazioni, ma questa è la prima volta in cui tali dettagli sui modelli iconici del XX secolo vengono raccolti in un unico volume, redatto dagli esperti de La Grande Maison.

Oltre a offrire ai collezionisti informazioni indispensabili, il catalogo The Collectibles fornisce agli appassionati di storia una più ampia comprensione dell’evoluzione dell’orologeria meccanica moderna nel corso di mezzo secolo. Grazie a retroscena che collocano gli orologi nel contesto storico e culturale in cui sono nati, il catalogo offre una prospettiva inedita sulle risposte che l’orologeria ha saputo offrire ai cambiamenti sociali più importanti del XX secolo e sul ruolo svolto dalla Manifattura Jaeger-LeCoultre in questa evoluzione.

