Torna la supersport Honda CBR600RR 2024 con un motore a quattro cilindri in linea, con distribuzione bialbero a 16 valvole, che eroga una potenza di 121 CV (89 kW) a 14.250 giri/min, ed è dotato di frizione antisaltellamento e Quickshifter bidirezionale. La CBR600RR 2024 è omologata Euro5+.

Il comando dell’acceleratore è Throttle By Wire, derivato da quello della RC213V-S, e l’elettronica di bordo sfrutta una piattaforma inerziale IMU a 6 assi di Bosch che sovrintende a tutti i dispositivi di performance e sicurezza. I Riding Mode sono 5, di cui 3 predefiniti e 2 completamente personalizzabili, tutti composti da un mix di impostazioni per erogazione potenza, freno motore, antimpennamento e controllo di trazione. L’impianto frenante è di tipo Cornering ABS con funzione di antisollevamento della ruota posteriore.

Lo schermo TFT a colori può essere impostato su tre differenti layout grafici: Street, Circuit e Mechanic, e sono presenti i flash di cambio marcia e la funzione cronometro. Per la sicurezza passiva è presente il sistema di segnalazione frenata di emergenza ESS (Emergency Stop Signal) e per contrastare il furto c’è il sistema immobilizer HISS (Honda Ignition Security System). L’impianto luci è full-Led.

La ciclistica è composta da telaio a doppia trave in alluminio, forcellone in alluminio a bracci differenziati, forcella Showa BPF con steli da 41 mm e ammortizzatore Showa con Unit Pro-Link. L’ammortizzatore di sterzo Honda a controllo elettronico assicura stabilità e controllo a tutte le andature.

L’aerodinamica è curatissima, con carenatura profilata per la minima resistenza all’avanzamento e alette frontali in grado di generare deportanza, anche in ingresso e uscita di curva. Un cruscotto con schermo TFT a colori offre tutte le informazioni con la possibilità di scegliere fra tre differenti layout grafici. Le luci sono full-LED.

Come tutte le Honda della famiglia supersport 2024, anche la CBR600RR è disponibile nella colorazione Grand Prix Red HRC e in un nero denominato Matt Ballistic Black Metallic. Come optional è disponibile il Kit Racing HRC per uso esclusivo in circuito.

Honda CBR600RR 2024: i kit originali

Pacchetto Racing:

Tappo di carico dell’olio con logo HRC

Tank Pad con look carbon e logo CBR

Stickers ruote HRC Tricolour con logo Honda Racing

Cover monoposto

Pacchetto Comfort:

Borsa sella posteriore da 15L espandibile a 22L, con attacchi specifici

Manopole riscaldabili a 5 livelli

Presa USB-C

Kit Racing HRC (non omologato per uso su strada):

Centralina elettronica

Cablaggio

Guarnizione della testata

Radiatore maggiorato

Impianto di scarico racing

Sospensioni anteriori e posteriori

Dischi freno

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD