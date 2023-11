Honda CB125F 2024 monta un nuovo terminale di scarico più corto con protezione cromata più estesa e nuovo maniglione più resistente in alluminio. Due sono le nuove colorazioni: Imperial Red Metallic e Mat Marvel Blue Metallic, che affiancano il confermato Black e su tutte e tre i convogliatori laterali e il codone sono ora in tinta con la carrozzeria.

Honda CB125F 2024: caratteristiche

La CB125F è una moto compatta ed apparentemente semplice, ma la cui progettazione ha richiesto invece il deposito di numerosi brevetti. Ha consumi irrisori grazie al motore eSP (Enhanced Smart Power) raffreddato ad aria, con distribuzione monoalbero a 2 valvole da 124 cc raffreddato ad aria, conforme alle normative Euro5, è stato progettato per mantenere prestazioni generose sulle trafficate strade urbane ed essere al contempo straordinariamente affidabile ed efficiente nei consumi.

La potenza massima di 11 CV (8 kW) viene erogata a 7.500 giri/min, con una coppia massima di 10,9 Nm a 6.000 giri/min. Accelerando da fermo la CB125F copre i 200 metri in 12,4 secondi ma, soprattutto, l’efficienza dei consumi è pari a 66,7 km/l, per una potenziale autonomia di oltre 700 km sfruttando per intero gli 11 litri del serbatoio.

Le sospensioni sono super robuste e grazie alle ruote da 18 pollici con pneumatici di sezione ridotta vanta un’agilità sensazionale. Infine la riprogettazione del 2021 l’ha resa più leggera di 11 kg, grazie a un telaio tutto nuovo che portò anche un restyling che la rende più accattivante. Le luci a Led e il cruscotto digitale le donano un tocco finale di qualità.

