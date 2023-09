Honda NT1100 2024: utilizzando il telaio e il brillante motore bicilindrico della CRF1100L Africa Twin come base, la NT1100 assicura prestazioni coinvolgenti ed è ricca di funzionalità che contribuiscono ad enfatizzarne il fascino.

Per il 2024, le due nuove colorazioni Matt Jeans Blue Metallic e Candy Chromosphere Red si affiancano all’aggiornata Mat Iridium Gray Metallic. Per tutte, nuova colorazione scura, in Matt Ballistic Black Metallic, del portapacchi.

Honda NT1100 2024: caratteristiche

Confortevole, agile, divertente: questa è la NT1100. Lo stile elegante e sofisticato offre prestazioni aerodinamiche efficienti e una posizione di guida pensata per passare tanto tempo in sella. L’altezza e l’angolazione del parabrezza sono regolabili su 5 posizioni e i deflettori frangivento, sia superiori che inferiori, contribuiscono ulteriormente a proteggere il pilota da vento e intemperie.

Il cruscotto touch screen TFT da 6,5” a colori con schermate personalizzabili è dotato di connettività Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. Cruise control, manopole riscaldabili, cavalletto centrale e ampie valigie laterali sono di serie.

Il telaio a semi-doppia culla in acciaio della NT1100 adotta un interasse relativamente corto e presenta una geometria di sterzo votata all’efficacia su strada, mentre la forcella rovesciata Showa SFF-BP a cartuccia da 43 mm regolabile nel precarico e l’ammortizzatore posteriore con regolazione idraulica a pomello del precarico completano il quadro del reparto sospensioni. I doppi dischi anteriori da 310 mm sono accoppiati a pinze radiali a 4 pistoncini; gli pneumatici misurano 120/70-17 ant. e 180/55-17 post.

Il motore bicilindrico parallelo Unicam 8 valvole offre prestazioni generose a qualsiasi regime, con valori di potenza e coppia (102 CV e 104 Nm) identici a quelli dell’Africa Twin, con sistemi di aspirazione e scarico ottimizzati per accelerazioni e riprese estremamente fluide. Le ottime prestazioni non vanno a scapito dell’efficienza dei consumi: l’autonomia è di 400 km grazie al serbatoio da 20 litri.

La dotazione elettronica comprende controllo di trazione Honda Selectable Torque Control a 3 livelli, controllo antiwheelie dell’impennata a 3 livelli, luci full-Led, indicatori di direzione con disattivazione automatica e funzione di segnalazione della frenata di emergenza (Emergency Stop Signal). Infine, non poteva mancare una versione della NT1100 con il cambio a doppia frizione Dual Clutch Transmission Honda a 6 rapporti.

Il peso con il pieno di benzina (20 litri) è di 238 kg per la versione con cambio manuale e 248 kg per la versione con cambio DCT.

