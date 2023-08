La nuova Brabus 850 è un capolavoro di design sportivo-elegante. Il cuore di questa supercar è il motore Brabus 850 6.3 V12 twin-turbo, con cilindrata aumentata. Il motore Brabus 850 6.3 V12 produce una potenza di 625 kW / 850 CV a soli 5,500 giri/min. La coppia massima di 1,400 Nm è altrettanto impressionante e disponibile già a 2,100 giri/min. Questo valore viene limitato elettronicamente a 1,100 Nm nel veicolo per proteggere il cambio automatico a nove velocità e la trasmissione integrale.

Brabus 850: il video

Per realizzare questo motore, Brabus ha aumentato la capacità del motore da 6.0 a 6.3 litri. Il sistema di controllo attivo delle valvole permette al guidatore di guidare la supercar in modalità “Coming Home” o di godere di un emozionante suono dello scarico V12 in posizione “Sport” a seconda della modalità di guida selezionata.

Nonostante un peso a pieno carico di poco meno di 2.9 tonnellate, la Brabus 850 offre prestazioni su strada che di solito vengono raggiunte solo da poche super sportive purosangue. Il propulsore Brabus 850 6.3 V12 accelera da 0 a 100 km/h in soli 4.1 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

La nuova supercar di Brabus offre non solo prestazioni eccezionali, ma affascina anche con il suo aspetto. I designer hanno creato infatti componenti aerodinamici su misura per la berlina di lusso Mercedes-Maybach. Molti i componenti realizzati in carbonio per aggiungere tocchi decisamente sportivi, che vengono forniti con una scelta di finitura lucida o opaca. Il carattere ‘Black and Bold’ di questa supercar è perfezionato dalla finitura nera su tutti i componenti della carrozzeria. La supercar monta le ruote Brabus Monoblock Z “Platinum Edition” verniciate di nero con un diametro di 22 pollici.

Gli interni della Brabus 850 hanno un allestimento Masterpiece nel colore “Dark Gray” per il pellame e con la microfibra Dinamica. la cura per i dettagli è evidente in tutto. Dall’accuratissima trapuntatura a forma di guscio sulle sezioni centrali dei pannelli delle porte e delle superfici dei sedili, agli elementi in carbonio sul volante, cruscotto, console centrale e pannelli delle porte.

Brabus 850 costa 470.000 euro e viene realizzata su misura.

