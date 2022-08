Come eliminare la propria auto da Google Street View: Street View di Google Maps è una delle opzioni ideali per scoprire come sono le strade e la vita in un determinato luogo. Sebbene Google offuschi i volti delle persone per impostazione predefinita, alcuni ritengono che anche le riprese delle auto rappresentino una potenziale intrusione nella loro privacy.

Come per i volti, Google sfoca in automatico anche le targhe per renderle illeggibili. Tuttavia, possiamo chiedere a Google di rimuovere completamente anche l’immagine della nostra auto, in modo che appaia solo una macchia.

Come eliminare la propria auto da Google Street View: la procedura passo per passo

Se siamo interessati a quest’ultimo elemento, ecco la procedura per chiedere a Google di offuscare il veicolo. La procedura è molto semplice e richiede solo pochi minuti.

Prima di tutto, posizionate l’omino giallo di Google sulla strada dove si trova l’auto e raggiungetela. Una volta inserita la vostra auto nell’immagine, andate nell’angolo in alto a sinistra, dove è specificato l’indirizzo. Lì troverete tre punti che vi condurranno a un menu a discesa. Nel menu a tendina, selezionare “Segnala un problema”.

Successivamente, apparirà una schermata che mostra l’immagine che avevamo sul computer quando abbiamo selezionato “Segnala un problema”. Lo sposteremo fino a inserire il veicolo che vogliamo eliminare all’interno del quadrato rosso che appare.

Appena sotto, appare una domanda che dice “Perché ci stai segnalando questa immagine”? E qui è possibile richiedere una sfocatura. Selezioniate la voce “La mia auto/immatricolazione” e nella casella di testo sottostante scrivete il tipo di auto, il colore o qualsiasi altro dettaglio che serva a spiegare quale auto vogliamo cancellare.

Infine, Google ci chiederà di aggiungere un indirizzo e-mail e di verificarne il Captcha prima di inviare la richiesta. Da quel momento in poi, tutto sarà nelle mani di Google per procedere alla sfocatura della vostra auto.

