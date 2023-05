Honda EM1 e 2023 è il primo scooter in elettrico di Honda. “EM” è l’abbreviazione di Electric Moped, una soluzione dedicata al pubblico giovane che cerca un modo pulito, facile e divertente per spostarsi in città. Questo veicolo è progettato per essere compatto, con una pedana piatta e un design morbido.

L’EM1 e12 2023 è uno scooter elettrico ideale per gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola, rendendo i tragitti efficienti e rispettosi dell’ambiente. Grazie alla sua natura elettrica, è silenzioso e non emette alcuna sostanza nociva. Per quanto riguarda le colorazioni, l’EM1 e12 2023 sarà disponibile in tre varianti: Pearl Sunbeam White, Digital Silver Metallic e Matte Ballistic Black Metallic.

Honda EM1 e 2023: batteria e ricarica

L’EM1 e è alimentato dall’Honda Mobile Power Pack, un’innovativa batteria da 50 V sviluppata da Honda. Grazie a una singola carica, questo veicolo offre un’autonomia di circa 41,3 km o, in modalità Econ, approssimativamente 48 km. L’Honda Mobile Power Pack è progettato per resistere a diverse condizioni ambientali, come temperature, umidità, urti e vibrazioni. Come suggerisce il nome, è una batteria removibile che può essere facilmente estratta dall’EM1 e ricaricata a casa.

Il processo di ricarica è semplice: il caricabatterie, dotato di una ventola di raffreddamento ad aria, può essere collegato a una normale presa domestica monofase da 100-240 V AC. Ha una potenza massima di 270 W, pesa 5,3 kg e lo stato di carica è indicato da una spia LED a 4 segmenti. L’Honda Mobile Power Pack pesa circa 10 kg ed è dotato di una pratica maniglia per il trasporto e la sostituzione.

Il tempo di ricarica completa, partendo da zero, è di circa 6 ore. Tuttavia, per passare dal 25% al 75% della carica, sono sufficienti solo 2,7 ore (equivalenti a 160 minuti). Il motore all’interno del mozzo ruota ha una potenza nominale di 0,58 kW con un picco di 1,7 kW. In modalità Econ, la potenza è ridotta a 0,86 kW.

L’EM1 e può raggiungere una velocità massima di 45 km/h, come i veicoli a motore da 50 cc, e può affrontare salite con un’inclinazione massima del 10°. Il suo peso a bordo è di 75 kg. La modalità Econ regola la risposta dell’acceleratore e riduce la velocità massima, offrendo così un’autonomia estesa di circa 48,0 km.

Honda EM1 e 2023: equipaggiamento

L’EM1 e è sottile e compatto, con un mix di curve morbide nella parte anteriore e una sezione posteriore più spigolosa. Una normale batteria da 12 V alimenta l’impianto elettrico dello scooter e tutta l’illuminazione è a Led. Un chiaro cruscotto digitale visualizza tutte le informazioni importanti in modo conciso, compresa la percentuale di carica residua della batteria.

Nel sottosella c’è uno spazio di 3,3 litri e sul lato sinistro della carenatura si trova un vano interno abbastanza grande da contenere una bottiglietta d’acqua da mezzo litro; sulla destra, risulta particolarmente utile la presa USB per la ricarica dello smartphone. C’è anche un comodo gancio per appendere una borsa e maniglie per il passeggero. Anche il portapacchi posteriore è di serie, mentre le pedane per il passeggero si ripiegano nella carenatura se non utilizzate. Un utile bauletto da 35 litri e un portapacchi posteriore maggiorato saranno disponibili come accessori.

Sebbene l’EM1 e sia uno scooter del tutto nuovo, il suo telaio è convenzionale per garantire una guida facile e sicura. Estremamente compatto, ha una lunghezza di soli 1.860 mm e un’altezza della sella molto comoda di 740 mm. L’altezza da terra è di 135 mm e il peso è di soli 95 kg, batteria compresa.

Gli pneumatici misurano 90/90-12” all’anteriore e 100/90-10” al posteriore. La ruota anteriore è in alluminio fuso, quella posteriore in composito alluminio/acciaio. I freni – anteriore a disco con pinza a singolo pistoncino da 190 mm e posteriore a tamburo da 110 mm – sono collegati dal sistema di frenata combinata (CBS) per un facile controllo dell’arresto. Attivando il freno posteriore, il CBS distribuisce la potenza frenante alla pinza anteriore.

