Honda Zoomer, Dax e Cub: tre scooter elettrici, ma solo per la Cina

Per il solo mercato cinese sono stati presentati gli scooter elettrici Honda Zoomer, Dax e Cub, in realtà quasi bici elettriche vista la loro velocità massima di 25 km/h.

I nuovi veicoli saranno introdotti nel corso dell’anno in Cina, con un prezzo concorrenziale per puntare alla Gen Z cinese. Honda, che entro il 2025 lancerà sul mercato oltre 10 moto elettriche di tutti i tipi, non ha intenzione però di lanciare questi tre scooter in altri mercati, nemmeno quello giapponese.

Honda Zoomer e gli altri puntano su design e colori

Partiamo dal nuovo Honda Cub, che riprende molto nel design quello attuale, venduto invece anche in Italia, ma con un aspetto più moderno e minimalista. Oltre ad essere colorato e leggero, gode di un piccolo faro LED, di parafango sulla ruota anteriore per un aspetto più retrò, e ha grandi cerchi neri a sei razze.

Anche Honda Dax riprende quello a motore endotermico che Honda vende in Italia, evolvendo il design con tocchi moderni. Si distingue per i cerchi neri, come il manubrio, parafango posteriore e design molto longilineo, massiccio nella parte centrale

Infine, Honda Zoomer, quello che più di tutti come dice il nome punta alla cosiddetta “Gen Z“, termine con cui si indica chi è nato tra il 1997 e il 2010. Dei tre è quello più eccentrico, con piccole ruote nere e pneumatici spessi, manubrio nero come il telaio e due fari LED anteriori circolari, che in generale gli danno un aspetto molto simpatico.

Peccato, insomma, che Honda non li porterà ufficialmente in Italia né in nessun altro mercato al di fuori della Cina: visto il discreto successo degli scooter elettrici dalle nostre parti, potrebbe essere un modo di Honda per dare qualche concorrente in più ai numerosi marchi cinesi.

