Per il 2022 la Fireblade SP è proposta anche in una livrea celebrativa ispirata al primo straordinario modello, la CBR900RR FireBlade del 1992.

La nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2022 è una moto progettata per la pista, senza compromessi, dove offre prestazioni e controllo assoluti. Il motore a quattro cilindri in linea sfrutta le tecnologie della Honda RC213V-S, con cui condivide anche le misure di alesaggio e corsa; è inoltre dotato di bielle in titanio e pistoni in alluminio forgiato.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2022: motore

Il motore a 4 cilindri in linea della Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2022 sviluppa una coppia massima di 112 Nm a 12.500 giri/min e un picco di potenza pari a 217 CV (160 kW) a 14.500 giri/min. Gli aggiornamenti per il modello 2022 hanno avuto come obiettivo il miglioramento dell’accelerazione e della trazione in uscita di curva. Per prima cosa è stata quindi adottata una trasmissione finale con corona da 43 denti, in modo rendere più pronta la ripresa in ogni marcia grazie a un regime più alto a parità di velocità.

Sia l’airbox che il canale che lo alimenta sono stati modificati per rendere il flusso d’aria ancora più consistente. I condotti di aspirazione sono stati ritoccati per aumentare la velocità del flusso in entrata e allo stesso tempo è stato ottimizzato anche il flusso dei gas di scarico attraverso i catalizzatori.

Il carico della molla del gas di tipo Throttle By Wire è stato ridotto per restituire una migliore linearità di risposta a tutte le aperture. Infine, grazie ai riscontri ottenuti dai piloti impegnati nelle competizioni con la CBR1000RR-R, compresi quel del team WorldSBK, il controllo di trazione HSTC è stato ulteriormente perfezionato per offrire al pilota la potenza, il grip e la sensibilità che desidera, per sfruttare al meglio la migliorata trazione.

Progettato da zero in occasione del nuovo modello 2020, il motore a quattro cilindri in linea della Fireblade vanta alesaggio e corsa della RC213V e tecnologie antiattrito della RC213V‑S. È dotato di distribuzione mista catena‑ingranaggi con bilancieri a dito, bielle in titanio, getti d’olio dei pistoni con sistema di ritegno a sfera e passaggio bypass inferiore incorporato per la camicia d’acqua dei cilindri.

Il sistema di scarico con andamento 4–2–1 e collettori a sezione ovale, termina in un silenziatore in titanio sviluppato in collaborazione con Akrapovic. L’acceleratore Throttle By Wire rende disponibili 3 Riding Mode che combinano potenza (P), freno motore (EB), controllo dell’impennata (W) e controllo di trazione (T). Il pacchetto elettronico include anche il launch control regolabile.

Il telaio in alluminio a diamante sfrutta il retro del carter motore come infulcraggio dell’ammortizzatore; il forcellone lungo deriva da quello della RC213V‑S. Il bilanciamento della rigidità, la distribuzione dei pesi e la geometria dell’avantreno sono stati disegnati in funzione dell’elevata potenza del motore, della percezione del grip anteriore e posteriore, e del feeling trasmesso dalla ciclistica.

La forcella Öhlins NPX da 43 mm a interfaccia di regolazione per obiettivi offre la totale regolazione delle sospensioni semi-attive Öhlins (Semi‑active Electronic Control, S-EC). I dischi anteriori hanno un diametro di 330 mm e sono morsi da pinze Brembo Stylema, mentre l’ABS prevede l’impostazione per la guida in circuito.

La piattaforma inerziale (IMU) a sei assi monitora accuratamente in 3D la dinamica della moto e fornisce input a tutta l’elettronica di guida, compreso l’ammortizzatore di sterzo elettronico Showa HESD (Honda Electronic Steering Damper) a 3 livelli. Dalla RC213V derivano molte delle soluzioni aerodinamiche adottate, tra cui le alette per aumentare la deportanza e migliorare la stabilità in staccata. Anche la posizione di guida è super compatta.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2022: caratteristiche

Alle conosciute colorazioni ‘Grand Prix Red’ e ‘Mat Pearl Morion Black’, ora entrambe con grafiche ritoccate e cerchi color oro, si affianca la strepitosa “Pearl Glare White” 30° Anniversario, in tributo alla prima straordinaria CBR900RR FireBlade del 1992.

L’impianto frenante prevede pinze monoblocco radiali Brembo Stylema a quattro pistoncini, con leva e pompa radiale Brembo, e dischi di 330 mm da 5 mm di spessore. La pinza posteriore a 2 pistoncini Brembo è la stessa adottata per la RC213V-S.

Il sistema antisollevamento della ruota posteriore (Rear Lift Control) e la frenata con Cornering ABS sono confermate e il sistema dispone di due modalità commutabili: SPORT è pensato per offrire le migliori prestazioni su strada, con elevata forza frenante e ridotto beccheggio, mentre la modalità TRACK offre un comportamento più aggressivo, adeguato alle velocità di staccata tipiche della guida in circuito.

Il cerchio posteriore con canale da 6.00” monta uno pneumatico 200/55‑ZR17 che riduce al minimo la variazione della geometria della ciclistica nel passaggio dalle gomme stradali a quelle in mescola. Sul cerchio anteriore è montato un convenzionale pneumatico 120/70‑ZR17.

Per un controllo completo e intuitivo dei sistemi della CBR1000RR-R, il display TFT a colori da 5” è grande e con una risoluzione elevata. È completamente personalizzabile per mostrare esattamente ciò che il guidatore vuole vedere. Il compatto blocchetto di sinistra include un interruttore a quattro tasti: i pulsanti superiore e inferiore consentono di impostare velocemente i parametri dei riding mode, mentre i tasti sinistro e destro permettono di visualizzare in sequenza le informazioni sullo schermo.

La CBR1000RR-R Fireblade SP adotta il sistema Honda Smart Key. L’avviamento funziona senza dover inserire alcuna chiave, così come il bloccasterzo. È un’opzione comoda anche per l’uso su strada e ha consentito l’utilizzo di una piastra superiore di sterzo pulita, in stile racing, liberando al contempo spazio utile per il sistema di aspirazione dell’aria.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2022 30th Anniversary

Per celebrare l’originale, rivoluzionaria FireBlade del 1992, una delle tre colorazioni disponibili per la Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2022 è la nuova “Tricolour”, disegnata da Hiroaki Tsukui che fu il responsabile della livrea originale della prima CBR900RR. Immediatamente riconoscibile, mantiene tutti i dettagli originali ma con il tocco di modernità delle linee attuali unito al tratto di “pennello” per rendere omaggio all’indimenticabile primo modello del 1992.

Altri dettagli la rendono ancora più unica. All’azionamento del commutatore di contatto c’è un’animazione ad “anello di fuoco” sullo schermo TFT. Ogni esemplare ha il suo numero progressivo seriale inciso al laser sulla piastra superiore di sterzo. Inoltre, il logo “30th Anniversary” è presente sul serbatoio, sulla Smart‑Key, e sul silenziatore di scarico Akrapovic in titanio. Tutto ciò, rende la Fireblade SP del 30° Anniversario ancora più speciale, ritagliandole un posto speciale nella straordinaria storia di Honda.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.