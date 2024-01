Husqvarna aggiorna la gamma delle naked 2024: Vitpilen 401, Vitpilen 125, Svartpilen 401 e Svartpilen 125.

Husqvarna Motorcycles svela la nuova gamma Vitpilen e Svartpilen, entrambe disponibili in due cilindrate e completamente riprogettate nei motori, nella ciclistica, nell’elettronica e naturalmente nello stile. I nuovi modelli Vitpilen e Svartpilen sono stati pensati altresì per offrire un’esperienza di guida dinamica e divertente, capace di imprimersi in modo permanente nella memoria del pilota.

Le nuove naked sono dotate di un inedito telaio a traliccio in acciaio, abbinato a un leggero forcellone in alluminio e sospensioni WP, per assicurare una guida agile e intuitiva. Rispetto alle versioni precedenti, i model year 2024 vantano un interasse più lungo e una diversa altezza sella, per migliorare ulteriormente la stabilità e il comportamento in curva. Sui modelli Vitpilen, inoltre, i semi manubri sono stati sostituiti da un manubrio classico, che rende la posizione di guida più neutra e aumenta ulteriormente la reattività dell’avantreno.

Husqvarna Vitpilen e Svartpilen 2024: nuovo motori

La gamma 2024 è spinta da una nuova famiglia di motori ancora più compatti, omologati EURO5+, dotati di una miglior distribuzione delle masse e di un cambio rivisto.

La Vitpilen 401 e la Svarpilen 401 sono equipaggiate con un monocilindrico da 399 cc che eroga ben 45 CV – a garanzia di una guida coinvolgente e dinamica, sia nei contesti urbani che fuori città – e condividono molte altre dotazioni chiave, come il controllo di trazione cornering, differenti riding mode, sospensioni WP regolabili e freni ByBre, che assicurano decelerazioni poderose sorvegliate dall’ABS cornering di Bosch. Il quickshifter “Easy Shift” consente inoltre di cambiare senza ricorrere alla frizione, mentre il display TFT antiriflesso, le finiture premium con adesivi sotto trasparente e le ruote da 17” completano lo stile inconfondibile di questi modelli.

Le nuove Svartpilen 125 e Vitpilen 125 sono invece mosse da un monocilindrico 125 cc da 15 CV e abbinano uno stile esclusivo a una componentistica di alto livello. Come le loro sorelle maggiori, sono dotate di sospensioni WP, freni ByBre e ABS cornering di Bosch. Con il loro straordinario rapporto peso/potenza, queste agili e compatte moto guidabili con patente A1 sono destinate alla prossima generazione di rider.

Highlights Husqvarna Vitpilen e Svartpilen 2024

Nuovi motore, telaio e forcellone con monoammortizzatore WP disassato

Nuovo display TFT da 5″

Forcella WP a cartuccia aperta

Verniciatura premium con adesivi sotto trasparente

Altezza sella contenuta in 820 mm

ABS cornering

Quickshifter “Easy Shift” e connettività di serie

Faro LED con luce di posizione ad anello

Ruote a raggi da 17″ con pneumatici premium Pirelli Scorpion Rally STR (Svartpilen 125 e Svartpilen 401)

Ruote in lega da 17″ con 6 razze aerodinamiche e pneumatici premium Michelin Power 6 (Vitpilen 125 e Vitpilen 401)

Prezzi Husqvarna Vitpilen e Svartpilen 2024

La nuova gamma Vitpilen e Svartpilen sarà disponibile a partire da febbraio 2024 presso tutti i Concessionari Husqvarna Motorcycles. Qui di seguito i prezzi di listino (IVA inclusa f.c.):

Vitpilen 125 2024: prezzo 5.630 euro

Vitpilen 401 2024: prezzo 6.680 euro

Svartpilen 125 2024: prezzo 5.730 euro

Svartpilen 401 2024: prezzo 6.780 euro

Copyright Image: Sinergon LTD