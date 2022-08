La Husqvarna di Steve McQueen all’asta per 186.500 dollari

Una moto da cross Husqvarna degli anni ’70 appartenuta a Steve McQueen è stata venduta per 186.500 dollari in un’asta in California.

Una moto decisamente particolare, perchè questa Husqvarna 400 Cross del 1971 è ancora nelle condizioni in cui la guidava il protagonista del film “La grande fuga”.

C’è però da considera che, per quanto ne sappiamo, non è mai stata messa in moto da quando è stata venduta all’asta immobiliare di Steve McQueen nel 1984, dopo la sua scomparsa, e presenta ancora tutte le ammaccature e i graffi dovuti al suo utilizzo.

Alimentata da un monocilindrico a due tempi da 396 cc, la Husqvarna 400 è stata venduta con un certificato di autenticità ed accompagnata dalla ricevuta di vendita consegnata all’acquirente nel 1984. Da allora ha avuto tre proprietari e l’ultimo l’ha tenuta per 11 anni.

La 400 Cross faceva parte dell’asta svolta al Quail Lodge and Golf Club di Carmel, in California. Immersa in una schiera di 137 auto rare e da collezione, era una delle tre moto presenti all’evento.

A questa si sono aggiunte una Vincent Rapide Series C Black Shadow del 1950 e una Norton Big 4 del 1954. Queste ultime sono state vendute rispettivamente a 51.750 e 11.500 dollari.

—–

