Il mezzo migliore ed ecologico per avvicinare alle corse i giovanissimi crossisti.

La nuova Husqvarna EE 5 è la prima moto elettrica del marchio svedese. Spinta da un moderno motore elettrico regolabile è tuttavia in grado di competere con motori termici da 50 cm³. E’ infatti la moto perfetta per i giovani piloti e i principianti in erba.

La EE 5 è una moto racing completa, che offre 5 kW di potenza controllati da una centralina ECU che garantisce un’erogazione di potenza diretta ma altamente controllabile. Il può scegliere tra 6 diversi riding mode con differenti caratteristiche di potenza. La batteria che supporta l’unità elettrica è da 907 Wh sufficiente per un massimo di due ore di guida tranquilla o per 25 minuti al massimo della potenza.

Il caricabatterie da 900 W può essere collegato alla presa da 110 V o 230 V. Tuttavia occorrono solo 70 minuti per ricaricare completamente la batteria a ioni di litio e 45 minuti per ricaricare l’80% della batteria.

Ciclisticamente Husqvarna EE 5 adotta un telaio in acciaio al cromo molibdeno ad alta resistenza. In abbinamento abbiamo una forcella WP XACT da 35 mm che offre 205 mm di escursione abbinata ad un mono-ammortizzatore WP completamente regolabile. Completano la dotazione di serie freni con comando idraulico, leggere ruote in alluminio anodizzato e manubrio Neken biconico.

Husqvarna EE 5 2022: prezzo e disponibilità

La nuova Husqvarna EE 5 2022 è disponibile prezzo le concessionarie ad un prezzo di 5.250,00 € (incluso Powerpack – escluso Charger).

