La gamma TE ed FE è composta da sette modelli a 2 e 4 tempi destinate ai piloti di enduro.

Husqvarna Enduro 2023: la gamma TE ed FE è composta da sette modelli a 2 e 4 tempi destinate ai piloti di enduro di tutti i livelli di abilità ed esperienza. Nella gamma Husqvarna Enduro 2023 potenza e maneggevolezza impareggiabili, unite a un’ergonomia avanzata, offrono prestazioni dinamiche senza pari, dagli amatori agli agonisti più esigenti.

Qualunque sia il livello, ogni endurista potrà trovare la moto che fa per lui all’interno di questa gamma composta dalle 2 tempi TE 150, TE 250 e TE 300 e dalle 4 tempi FE 250, FE 350, FE 450 e FE 501. Sono numerose le caratteristiche condivise tra tutti i modelli enduro TE ed FE.

L’esclusivo telaietto in composito a base carbonio pesa poco più di 1 kg e contribuisce ad elevare maneggevolezza e comfort, mentre le plastiche offrono al corpo punti di contatto snelli per facilitare il passaggio tra una posizione di guida e l’altra. Le sospensioni dedicate di WP Suspension prevedono una forcella XPLOR con steli da 48 mm a funzioni separate e registri di facile accesso, più un monoammortizzatore con leveraggio progressivo di derivazione motocross e 300 mm di escursione ruota.

Tutti i modelli condividono la stessa idraulica frizione e lo stesso impianto frenante Braktec, e di conseguenza assicurano una perfetta modulabilità della frizione in ogni condizione e una potenza frenante di livello superiore, con un feeling straordinario specificamente pensato per la guida in fuoristrada.

Il carattere vincente della gamma enduro 2023 è evidente nelle sovrastrutture, che incarnano l’approccio all’avanguardia di Husqvarna Motorcycles e la sua concezione delle motociclette off-road che affonda le sue radici nella tradizione svedese. Le grafiche blu scuro con tocchi in giallo elettrico riprendono per il 2023 i colori consueti, ma con una combinazione tutta nuova.

Husqvarna Enduro 2023: caratteristiche

Nuovi colori, finiture ed esclusive grafiche blu scuro con tocchi in giallo elettrico, che contribuiscono a look unico e sottolineano il design di ispirazione svedese, completate dal nuovo blu metallizzato del telaio.

blu scuro con tocchi in giallo elettrico, che contribuiscono a look unico e sottolineano il design di ispirazione svedese, completate dal nuovo blu metallizzato del telaio. Telaietto reggisella in due pezzi in composito a base carbonio: pesa appena più di 1 kg ed è un elemento chiave nel raggiungimento di maneggevolezza e comfort straordinari.

Forcella WP Xplor e monoammortizzatore WP Xact, che offrono una capacità smorzante costante e prevedibile e una dinamica di guida eccezionale.

Due mappe motore (accensione e iniezione) più il controllo di trazione sui modelli 4T. Due mappe motore (accensione) e carburazione automatica sui modelli 2T.

Cambio a 6 rapporti di Pankl Racing Systems , con rapportatura specifica da enduro per controllare alla perfezione qualunque situazione.

, con rapportatura specifica da enduro per controllare alla perfezione qualunque situazione. L’intera gamma enduro calza pneumatici Michelin Enduro ai vertici di categoria per offrire una trazione di livello superiore.

Husqvarna Enduro 2023: FE 250

La FE 250 è la 4 tempi di cilindrata più piccola nella gamma enduro. Questo la rende estremamente leggera e le consente di svettare sui terreni più difficili e tecnici, grazie anche alla sua coppia piena e ben gestibile. Completano il pacchetto le sospensioni WP ai vertici di categoria, le mappe motore selezionabili e la frizione idraulica BRAKTEC: la FE 250 offre una selezione della miglior componentistica premium per garantire qualità e affidabilità senza pari.

Il propulsore da 250 cc è progettato per essere potente, leggero e compatto. Tutti gli elementi principali e gli alberi sono collocati per adeguarsi al meglio alle caratteristiche dinamiche e alle prestazioni del pacchetto complessivo. Il risultato è un motore che pesa soltanto 27,9 kg e mantiene quell’erogazione piena che rende la FE 250 adatta tanto agli amatori che ai piloti professionisti.

Husqvarna Enduro 2023: FE 350

La FE 350 è rinomata per la sua versatilità su ogni tipo di terreno. Con la sua leggera ciclistica e le abbondanti prestazioni, ha un rapporto peso/ potenza che rivaleggia con quello delle 450 pur mantenendo il feeling agile e leggero di una 250. Aggiungendo a queste qualità le sospensioni WP, il traction control e l’ergonomia confortevole, la FE 350 non ha rivali quando le cose si fanno complicate.

Il motore bialbero da 350 cc è impareggiabile in fatto di versatilità. Condividendo gran parte della sua architettura con il motore FE 250, la FE 350 offre un significativo incremento di coppia e potenza, abbastanza da avvicinarsi a un 450 mantenendo comunque una leggerezza superiore.

Husqvarna Enduro 2023: FE 450

La FE 450 adotta di serie una tecnologia ai vertici di categoria e componentistica premium. Il telaio in acciaio al cromo-molibdeno è sapientemente realizzato per offrire una distribuzione ideale delle rigidezze, mentre il potente motore adotta una disposizione degli alberi mirata a ottimizzare la centralizzazione delle masse e la maneggevolezza. Unendo a questo pacchetto il controllo di trazione, le sospensioni WP e il leveraggio per la progressione del retrotreno, la FE 450 è una moto senza compromessi in termini di pure prestazioni e precisione enduro.

Con un peso di soli 29,2 kg, questo propulsore 450 cc non è soltanto leggero e compatto, ma adotta anche la tecnologia più recente per offrire prestazioni, guidabilità e affidabilità senza eguali nella sua classe. Questo motore è perfettamente adatto alla guida da enduro con il suo avviamento elettrico di serie, il cambio a 6 rapporti con marce ben spaziate e un pacchetto completo di ausili elettronici.

Husqvarna Enduro 2023: FE 501

La FE 501 ospita il motore più potente della gamma enduro Husqvarna. Nonostante le grandi dimensioni delle parti in movimento, le vibrazioni sono minimizzate da un contralbero; lo switch per la selezione mappe consente inoltre di modificare le caratteristiche di erogazione per adattarle al meglio alle condizioni di guida. Le finiture di alta qualità e la componentistica premium pongono la FE 501 ai più alti livelli di maestria realizzativa.

Offrendo i più alti livelli di potenza nella gamma enduro Husqvarna, il propulsore da 510,9 cc è più evoluto che mai, nonostante un peso di soli 29,4 kg. A dispetto delle sue elevate prestazioni, la FE 501 è perfettamente addomesticata grazie ai numerosi sistemi di assistenza elettronica, come il traction control e il selettore mappe al manubrio. Questo rende le sue prestazioni accessibili su tutti tipi di terreno e da piloti di diverso livello di abilità.

Husqvarna Enduro 2023: TE 150

La TE 150 riassume in sé il meglio del due tempi in termini di carattere e agilità e adotta la più evoluta tecnologia di iniezione elettronica per 2T, in modo da offrire la praticità di una moderna 4 tempi con un peso molto minore. La TE 150 è dotata di avviamento elettrico di serie, per facilitare nelle situazioni più difficili. Il suo telaio offre inoltre caratteristiche flessionali studiate con precisione, e in combinazione con le sospensioni WP offre caratteristiche avanzate di handling e comfort nelle condizioni più impegnative.

Grazie alla più recente tecnologia di iniezione 2T, la TE 150 ha tutta la praticità di una moderna 4T eliminando la necessità di realizzare la miscela o di modificare i getti del carburatore a diverse altitudini. Il suo motore adotta una disposizione degli alberi studiata specificamente per avvicinare le masse rotanti del motore al baricentro. Questo motore leggero e compatto offre una erogazione

di potenza abbondante e studiata per l’enduro, pur mantenendo i costi di manutenzione naturalmente bassi di un 2T.

Husqvarna Enduro 2023: TE 250

La TE 250 realizza il perfetto equilibrio, tipico di una 2 tempi, tra potenza sfruttabile e agilità scattante, cui aggiunge la rivoluzionaria iniezione elettronica del carburante. Questa tecnologia futuristica ridefinisce le moto enduro racing 2T, consolidando la loro posizione al vertice del segmento per il prossimo futuro. La TE 250 aggiunge semplicità e praticità, relegando nel passato la miscela e la carburazione con getti e spilli. La sua tecnologia promuove efficienza e basse emissioni, pur conservando il carattere semplice e i bassi costi di gestione di una moto 2T.

Il motore a 2 tempi da 250 cc rappresenta da molto tempo la migliore combinazione tra potenza ineguagliabile e costruzione leggera. La semplicità e i bassi costi di esercizio del motore 2T lo hanno reso la scelta preferita da intere generazioni di enduristi. La TE 250 adotta un pionieristico sistema di iniezione di carburante, che si compone di una coppia di iniettori posizionati all’interno dei travasi, capaci di alimentare il motore con la quantità ideale di carburante in ogni condizione. Ciò non solo riduce i consumi e le emissioni, ma realizza anche una erogazione pulita e regolare, regalando nuovi vantaggi all’amato motore 2T.

Il motore TE 250 ha per di più una costruzione all’avanguardia, con una disposizione degli alberi studiata per aumentare la centralizzazione delle masse, un contralbero per ridurre le vibrazioni, una valvola allo scarico sdoppiata e un cambio a 6 rapporti specifico per l’enduro.

Husqvarna Enduro 2023: TE 300

L’ammiraglia a 2 tempi TE 300 offre una potenza stupefacente in un pacchetto agile e leggero. Questo modello adotta l’innovativo sistema di iniezione elettronica, senza perdere di vista la tipica affidabilità e i bassi costi di gestione di un 2T. Pur offrendo le prestazioni più alte della gamma enduro a 2 tempi di Husqvarna, la TE 300 resta sempre controllabile e offre la praticità di non doversi più preoccupare di preparare la miscela e di cambiare i getti, operazioni tipiche dei motori a carburatore. Inoltre, questo sistema riduce nettamente le emissioni inquinanti e il consumo di carburante, consentendo al pilota di continuare a seguire i sentieri per periodi di tempo più lunghi.

Il motore 2T da 300 cc è il riferimento se parliamo di potenza ottenuta in una costruzione leggera. Questo motore adotta una disposizione degli alberi ottimizzata per la massima centralizzazione delle masse, un contralbero di bilanciamento per ridurre le vibrazioni, una valvola allo scarico sdoppiata e un cambio specifico a 6 rapporti.

La TE 300 sfrutta una avanzata tecnologia di iniezione elettronica, basata su due iniettori posizionati nei travasi che iniettano la quantità ideale di carburante richiesto dal motore in ogni condizione. Questo non solo riduce consumi ed emissioni, ma consente di ottenere una erogazione fluida e pulita mantenendo al 2T i suoi storici vantaggi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.