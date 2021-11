Kawasaki Versys 650 2022: bicilindrica versatile “tuttafare”

La casa di Akashi ha sviluppato meticolosamente l’evoluzione per la media tuttofare più apprezzata dai motociclisti di tutto il mondo.

La Casa di Akashi presenta ad EICMA 2021 la versione rinnovata della Kawasaki Versys 650 2022. Il 649cc e bicilindrico parallelo, con ruote da 17″ e sospensioni a lunga escursione, per il 2022 adotta quindi un set valige laterali abbinate alla verniciatura della moto. Inoltre, il bauletto è stato rinnovato ed ora più capiente.

Come di consueto saranno presenti le varie versioni pre-equipaggiate con una gamma di accessori originali Kawasaki; quindi, oltre alle già conosciute versioni Tourer Plus e Grand Tourer quest’anno saranno introdotte le versioni Urban e Tourer. Ovviamente i proprietari saranno anche liberi di creare la propria “Versys vision” scegliendo tra i numerosi accessori presenti a catalogo.

Kawasaki Versys 650 2022: design

Versys 650 presenta un cupolino ridisegnato con la possibilità di regolazione ancor più semplice e immediata del parabrezza su quattro posizioni. In più c’è in opzione un parabrezza maggiorato per la massima protezione per il pilota. Le luci e gli indicatori di direzione sono full LED. Inoltre, per la prima volta su Versys 650, il controllo di trazione KTRC selezionabile dal pilota su due livelli.





































Kawasaki Versys 650 2022: ciclistica

La guida è ciò che farà davvero innamorare di Versys: il telaio snello e tubolare ed il profilo stretto del motore offrono un pacchetto che vede i propri punti di forza nell’agilità, nel comfort e nella maneggevolezza . La distanza non sarà mai un problema visto il capiente serbatoio da 21 litri. Divertente e facile da guidare risponde a qualsiasi esigenza, dalla moto “tuttofare” a quella per fare grandi viaggi.

Ad accompagnare i piloti di Versys ci sarà la comodità di avere un grande display TFT a colori con connettività Bluetooth per smartphone che collega moto e telefono grazie all’app Rideology di Kawasaki, la quale consente il monitoraggio di numerose funzioni della motocicletta oltre a mostrare utili informazioni sui percorsi fatti e molto altro. Tra gli accessori opzionali originali Kawasaki ecco esserci anche una comoda presa USB, così navigatore e smartphone saranno sempre carichi.

Kawasaki Versys 650: colori disponibili per il 2022

Tre le colorazioni disponibili per il modello del prossimo anno:

Metallic spark black/metallic flat spark black

Metallic phantom silver/metallic flat spark black/metallic spark black

Candy lime green/metallic flat spark/ metallic spark black

