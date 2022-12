La nuova KTM 1290 Super Adventure R 2023 è una combinazione perfetta di potenza, peso ridotto, agilità e maneggevolezza. Frutto della grande esperienza di KTM nelle competizioni più prestigiose come la Dakar, è stata concepita per essere una viaggiatrice inarrestabile, equipaggiata con le migliori dotazioni tecniche disponibili sul mercato. Il nuovo modello si presenta al pubblico con una colorazione dominata dal bianco, che viene esaltata dal caratteristico telaio arancione “Ready to Race”.

KTM 1290 Super Adventure R 2023: caratteristiche

Per il 2023 KTM ha perfezionato il sistema di navigazione della 1290 Super Adventure R: le indicazioni Turn-by-Turn Plus sono più chiare ed è possibile impostare i waypoint e le deviazioni tramite il blocchetto al manubrio, che dialoga fluido con il display TFT da 7”. Con il nuovo sistema non si dovrà più arrestare la moto e usare il proprio smartphone per interagire con l’app KTMConnect: tutto è a portata di dito, inclusa la risposta alle telefonate e la registrazione di un massimo di dieci numeri preferiti.

I punti di forza della 1290 Super Adventure R rimangono sempre gli stessi: il pilota può contare infatti sul leggendario motore LC8 di 1.301 cc da 160 CV e 138 Nm, alimentato da un serbatoio da 23 litri realizzato in tre parti.

Su strada le prestazioni esuberanti della KTM 1290 Super Adventurer sono gestite dalla piattaforma inerziale Bosch 6D, che fornisce informazioni sul comportamento complessivo della moto: dal controllo di trazione a quello della stabilità, dai diversi Riding Mode, all’ABS Cornering, e molto altro.

In fuoristrada la forcella da 48 mm e il mono WP Xplor- entrambi regolabili – garantiscono un’escursione delle ruote di 220 mm, mentre i cerchi a raggi Alpina restituiscono un feedback perfetto su ogni terreno e sono provvisti di un sistema di sigillatura perfezionato, che si adatta alle coperture tubeless. Anche qui le prestazioni esuberanti del bicilindrico a V di 75° sono gestite dalla piattaforma inerziale, in particolar modo quando si attiva la modalità opzionale RALLY, che consente di regolare il controllo di trazione su 9 livelli e di frenare sicuri grazie all’ABS offroad di serie.

La KTM 1290 Super Adventure R 2023 sarà disponibile dai primi mesi del 2023, al prezzo di 21.450 euro (F.C.).

