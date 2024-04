Scopri le nuove moto KTM SX 2025: design innovativo, miglioramenti tecnici e prestazioni top per ogni pilota di motocross.

KTM ha svelato la gamma SX 2025, moto progettate per ridefinire gli standard di performance nel settore del motocross. Quest’ultima generazione di SX e SX-F promette una guida ancora più intuitiva e avanzata, assicurando una sinergia ideale tra pilota e mezzo, perfettamente allineata con lo spirito READY TO RACE che contraddistingue KTM.

I modelli 2025 della serie SX della casa austriaca rappresentano il top per ogni appassionato di motocross, a prescindere dalla potenza desiderata. Realizzate grazie alla collaborazione stretta con il Team KTM Factory Racing, queste moto beneficiano di aggiornamenti che le posizionano al primo posto in termini di efficienza e capacità su pista.

Dal punto di vista estetico, le nuove SX e SX-F si fanno notare per le loro livree in rosso e nero, con dettagli arancioni e selle nere, ora ancora più resistenti. Le modifiche ergonomiche includono l’introduzione di nuove carenature realizzate in un materiale bi-composito, che oltre a donare alle moto un aspetto fresco e distintivo, migliorano la dissipazione del calore. È stato inoltre rivisto il sistema di ancoraggio del serbatoio al telaio, rendendolo più resistente all’usura e facilitando le operazioni di montaggio e smontaggio.

Le nuove SX e SX-F del 2025 ereditano le innovazioni già presentate con le versioni SX-F FACTORY EDITION dell’anno precedente. Le modifiche al telaio, in particolare nell’area del cannotto di sterzo, insieme a un nuovo punto di ancoraggio per il mono-ammortizzatore e attacchi del motore rinnovati, contribuiscono a una riduzione del peso di circa 300 grammi, migliorando la reattività del veicolo, l’agilità nelle manovre e la stabilità in curva.

In aggiunta, il design del collegamento tra la cassa del filtro e il corpo farfallato è stato rivisto, adottando un pezzo unico che previene deformazioni grazie all’utilizzo di materiali più robusti. Sul fronte delle sospensioni, la forcella WP XACT AER e il mono-ammortizzatore WP XACT beneficiano di miglioramenti specifici per armonizzarsi con la nuova flessibilità del telaio.

Tra le novità più attese nella gamma 2025 spicca il ritorno della KTM 150 SX, una diretta discendente della 125 SX, pensata per chi ama le emozioni forti del motore a 2 tempi, garantendo accessibilità alle alte prestazioni e un’estrema leggerezza. Come per tutte le KTM, per le nuove MY25 è stata sviluppata un’ampia offerta di accessori originali KTM PowerParts.

I modelli SX e SX-F 2025 arriveranno negli showroom dei Concessionari KTM a partire da giugno 2024.

