KTM Powerparts 2024: gli accessori dedicati alla gamma naked

KTM Powerparts 2024, scopri gli accessori dedicati alla gamma naked dei modelli DUKE 125, 390, 790, 890 e 1390 R.

Gli accessori moto KTM PowerParts sono ricercati tra i possessori delle moto austriache. Sono infatti accessori realizzati dalle principali aziende produttrici di parti speciali che consentono di personalizzare ed esaltare tutti i modelli in gamma.

Progettate per contenere il peso, aumentare le prestazioni e migliorare sia l’aerodinamica sia il comfort, le KTM PowerParts utilizzano materiali di altissima qualità derivati dal mondo delle competizioni, come la fibra di carbonio e il titanio. In poche parole, ogni articolo è stato pensato per spingere davvero al limite. Per il 2024, le principali novità a catalogo riguardano la famiglia KTM DUKE.

In particolare, per le piccole 125 Duke e 390 Duke sono disponibili i kit di grafiche dedicate (disponibile in due versioni), leve anodizzate arancione, paraleva in alluminio e guscio coprisella del passeggero. Sono inoltre disponibili due scarichi in collaborazione AKRAPOVIČ e REMUS.

Salendo di cilindrata, per la 790 Duke e 890 Duke gli ingegneri di Mattighofen hanno progettato il kit di selle Ergo per pilota e passeggero, mentre per dare un tono ancora più cupo e originale al sound del bicilindrico LC8c, il terminale di scarico AKRAPOVIČ “Slip-On” è quanto di meglio si possa desiderare, grazie al peso più contenuto e al montaggio plug&play. Per la nuova 990 Duke c’è l’imbarazzo della scelta grazie ad un’ampia offerta di parti in carbonio e terminali di scarico AKRAPOVIČ e REMUS.

Infine, per la 1390 Super Duke R gli ingegneri KTM hanno sviluppato una serie di accessori che esaltano ulteriormente le prestazioni di “THE BEAST 4.0“: piastre forcella Factory, scarico completo AKRAPOVIČ “EVOLUTION LINE”, pedane arretrate Factory realizzate in collaborazione con GILLES, dischi anteriori WAVE, pacchetto elettronico completo Tech Pack e un’ampia selezione di parti in carbonio.

Copyright Image: Sinergon LTD