Kappa KV30 Evo-Grayer: il casco integrale dalla linea adventure

La nuova veste estetica punta tutto su look e attitudine.

Pensato per il turismo “on-off” offerto da crossover e maxienduro stradali, l’integrale Kappa KV30 Evo-Grayer incorpora le forme spigolose dei caschi da cross (ne è un esempio lo spoiler anteriore) ad elementi capaci di favorire un alto livello di comfort e sicurezza durante la guida su strada tra cui visiera e visierino parasole e un efficace sistema di ventilazione.

Kappa KV30 Evo-Grayer: caratteristiche

Questo modello, già proposto da Kappa in altre tre vesti estetiche (non più disponibili in gamma), si presenta nella sua versione forse più audace di sempre: Evo-Grayer.

Le grafiche affilate, caratterizzate da linee nette, evidenziano in modo marcato la forma della calotta e tutti i suoi particolari: l’effetto ottico che ne risulta è particolarmente grintoso, fresco e alleggerito da un tocco pop, riscontrabile nelle scelte cromatiche.

A proposito di colore Kappa KV30 Evo-Grayer sarà disponibile in ben 5 varianti pensate per facilitarne l’abbinamento cromatico con la livrea della moto, che comprendono tinte fluo ad alta visibilità, spesso abbinate a tonalità più tenui e naturali come il verde militare e il grigio, proposte vitaminiche tra cui il rosso e l’azzurro e, infine gli immancabili neutri, bianco e nero, utilizzati nei dettagli.

Dal punto di vista tecnico, il Kappa KV30 Evo-Grayer mette in campo la doppia visiera, trasparente e parasole, interni removibili e lavabili, paranaso, paravento e chiusura micrometrica, oltre a un sistema di aerazione composto di 4 prese d’aria frontali + 2 estrattori. Il plus offerto dal tipico look da casco da fuoristrada, rendono questo modello particolarmente versatile.

