Una Ford GT del 2005 ha avuto un problema incredibile: proprietario senza parole

Una Ford GT del 2005, la hypercar del marchio statunitense nata per onorare le vittorie a Le Mans nel 1960, a differenza delle sue sorelle non ha avuto un destino molto felice: le altre vengono generalmente tenute in garage nascosti ed esposte ai saloni, ma quella esposta nel video del canale YouTube Ammo NYC invece è rimasta all’aperto per anni, dopo l’improvvisa scomparsa del suo proprietario.

L’auto è decisamente malconcia, ma il figlio del defunto possessore ha intenzione di ripulirla prima di metterla in vendita su Cars & Bids. Non un’idea malsana, visto che queste auto possono valere fino a 430.000 $.

Condizioni difficili

Nel video pubblicato sul canale, possiamo vedere come questa Ford GT, la seconda e più grande generazione dell’hypercar americana, è stata decisamente tenuta male.



Pur avendo percorso appena 4000 km, sembra un’auto ben più vissuta: essendo rimasta fuori per numerosi anni, la vernice si è alterata, ci sono foglie ovunque e persino i segni di un’infestazione di topi, in generale una quantità di sporcizia quasi inimmaginabile.

I ragazzi di Ammo NYC hanno quindi dovuto aspirare tutto l’abitacolo, il vano motore e l’esterno della Ford GT, prima di lavarla. Lavoro che, da solo, ha richiesto innumerevoli ore, con tanto di pulizia approfondita dei vari elementi di dettaglio della supercar.

Alla fine, però, l’auto è tornata come nuova, pronta per essere messa in vendita su Cars & Bids, almeno così hanno detto, dove qualche appassionato facoltoso proverà a portarsela a casa. Sperando che la tenga meglio di come è stato fatto finora.

