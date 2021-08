Tutti gli orari per guardare gratis il GP del Belgio su TV8 in differita, la griglia di partenza definitiva dopo le penalizzazioni.

Oggi la Formula Uno affronta la dodicesima tappa del mondiale con il Gran Premio del Belgio. La pista è quella di Spa-Francorchamps, dove i piloti daranno sicuramente tutto per strappare la prima posizione. Le cose si sono fatte interessanti grazie agli ultimi due gran premi disputati, con Lewis Hamilton che precede in classifica per soli 8 punti l’agguerritissimo Max Verstappen.

Erano anni che non si vedeva un mondiale così combattutto, per la gioia di tutti gli appassionati di motorsport in generale. Parliamo non solo di piloti, ovviamente, ma anche del mondiale costruttori. In questo caso Mercedes è in testa, in questo caso con 12 punti di vantaggio su Red Bull, con Ferrari e McLaren in lizza per la terza posizione, avando entrambe le scuderie 163 punti ognuna. Vi abbiamo incuriositi? Veddiamo allora come seguire il Gran Premio del Belgio in TV in chiaro e in diretta.

Programma GP Belgio F1 oggi in TV 29 Agosto 2021

TV IN CHIARO E GRATIS: sarà il canale TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) a trasmettere la differita gratuitamente alle ore 19.

TV A PAGAMENTO: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207) seguiranno il Gran Premio del Belgio integralmente con la classica diretta esclusiva.

STREAMING LEGALE: Anche chi non è a casa può guardare il Gran Premio del Belgio in diretta TV, grazie all’App SkyGo riservata agli abbonati SKY potrà seguirlo su Pc, Tablet e Smartphone. La stessa possibilità è riservata agli utilizzatori di NOW, mentre in differità sarà possibile vedere il GP alle ore 19.00.

Programma TV8 di oggi in chiaro del GP del Belgio

Domenica 29 agosto alle, ore 19.00: Differita TV8 in chiaro sull’8 del Digitale Terrestre e sul 125 di Sky.

Griglia di partenza definitiva dopo le penalizzazioni di Bottas, Norris e Stroll

Prima Fila

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 George Russell (Ing/Williams)

Seconda Fila

3 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

4 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

Terza Fila

5 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

6 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

Quarta Fila

7 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

8 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

Quinta Fila

9 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

10 Nicholas Latifi (Can/Williams)

Sesta Fila

11 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

12.Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) penalizzato di 5 posizioni

Settima Fila

13 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

14 Lando Norris (Ing/McLaren) penalizzato di 5 posizioni

Ottava Fila

15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

Nona Fila

17 Mick Schumacher (Ger/Haas)

18 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

Decima Fila

19 Lance Stroll (Can/Aston Martin) penalizzato di 5 posizioni

Kimi Raikkonen parte dalla pit-lane

