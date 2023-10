KTM 790 Duke 2024: divertente naked di media cilindrata

La casa austriaca presenta la nuova KTM 790 Duke 2024, nuovo elemento della campagna di comunicazione NO BULLSHIT, lanciata dalla Casa di Mattighofen per celebrare i 30 anni della famiglia DUKE. Tuttavia la nuova Duke 790 affianca le nuove KTM 125 2024 e 390 Duke svelate di recente.

Siamo di fronte ad un modello, la Duke 790, molto apprezzato dal pubblico, infatti ne sono state vendute in tutto il mondo oltre 30.000 unità. Tuttavia anche il 2024 KTM vuole mantenere le caratteristiche proprie della naked di media cilindrata più affilata e precisa del mercato.

Ecco quindi che la KTM 790 Duke 2024 è spinta dal noto motore bicilindrico parallelo LC8c da 95 CV (depotenziabile per la guida con patente A2) ed offre un pacchetto completo ai motociclisti che in una moto nuda cercano prestazioni, leggerezza e precisione millimetrica su strada. Il tutto con una qualità costruttiva di prim’ordine, ausili alla guida al top e un carattere sfacciatamente READY TO RACE.

La ciclistica prevede sospensioni WP APEX che trasmettono sensazioni uniche di pieno controllo del “mezzo”. Tuttavia, quando si parla di controllo, le quattro mappe disponibili (RAIN, STREET, SPORT e la opzionale TRACK) consentono di regolare l’erogazione di potenza del motore e l’intervento del traction control sensibile all’angolo di piega in funzione delle esigenze del pilota e delle condizioni atmosferiche.

KTM 790 Duke 2024: prezzo

La casa arancione non ha comunicato il prezzo di listino del nuovo modello, pertanto dovrebbe rimanere di 8.990 euro franco concessionario.

