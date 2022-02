C’è una nuova Duke nel panorama delle naked di media cilindrata.

La nuova KTM 890 Duke GP 2022 è una moto naked pensata per i piloti che vogliono muoversi agilmente in città e divertirsi su strade tutte curve. Infatti la 890 Duke GP si caratterizza per le linee aggressive, tecnologia all’avanguardia, peso contenuto e guidabilità. Tuttavia l’agilità e la precisione sono frutto della geometria sviluppata appositamente per la guida sportiva.

Le sospensioni WP APEX assicurano un feeling perfetto con la strada e quella fiducia che serve per spingere al limite, mentre il compatto motore bicilindrico parallelo LC8c, da 115 CV di potenza e 92 Nm di coppia regala emozioni ad ogni accelerazione.

La KTM 890 DUKE è dotata di uno dei pacchetti elettronici più avanzati e completi nel segmento delle naked di media cilindrata. È infatti incluso il Cornering Traction Control con piattaforma inerziale 6D in grado di rilevare il rollio, il beccheggio e l’imbardata. Questo si traduce in una gestione completa del controllo della trazione, resa possibile grazie all’impiego di due sensori: uno per lo slittamento della ruota posteriore e l’altro per il controllo dell’angolo di beccheggio.

Di serie sono inoltre disponibili tre Riding Mode, RAIN, STREET, SPORT ed è possibile acquistare anche la modalità TRACK, che consente di personalizzare l’intervento del traction control su nove livelli, la risposta dell’acceleratore ride-by-wire e l’anti-impennata. Cornering ABS con modalità Supermoto, display TFT interamente a colori e luci LED completano le dotazioni di serie.

Come per la sorella 890 Duke R, la livrea è ispirata al mondo delle corse e alle tonalità del classico arancione della casa austriaca.

KTM 890 Duke GP 2022: prezzo

La nuova KTM 890 DUKE GP 2022 sarà disponibile da marzo nelle concessionarie al prezzo di 11.350 euro f.c.

