Disponibile in un colore inedito che enfatizza le doti racing della naked austriaca.

La KTM 890 DUKE R 2022 si rinnova e si presenta con un look ancora più accattivante caratterizzato dalla colorazione Atlantic Blue, usata sulla KTM RC16 che corre in MotoGP. Tuttavia, seppur presentata nel 2020, è la regina delle naked di media di cilindrata grazie al motore da 121 CV di potenza e 99 Nm di coppia.

E’ inoltre soprannominata The Super Scalper per la geometria di sterzo e l’eccezionale precisione in curva. Doti ottenute grazie ad una ciclistica raffinata che si basa su un leggero e resistente telaio in acciaio tubolare, abbinato a sospensioni WP APEX completamente regolabili. La moto è infatti a suo agio sia sui passi di montagna sia tra i cordoli di un circuito. L’impianto frenante prevede pinze anteriori monoblocco Brembo Stylema con dischi da 320 mm e una pompa del freno regolabile Brembo MCS.



















































































KTM 890 Duke R 2022: elettronica da pista

La 890 Duke R 2022 è dotata di serie di un ricco pacchetto elettronico, che include il Cornering ABS e Traction Control. Il tutto è regolato da una piattaforma inerziale 6D che rileva il rollio, il beccheggio e l’imbardata. Il controllo della trazione è quindi completo grazie ai sensori per lo slittamento della ruota e per il controllo dell’angolo di beccheggio.

Di serie sono disponibili tre riding mode RAIN, STREET, SPORT. In opzione è possibile acquistare la modalità TRACK, che consente di personalizzare l’intervento del traction control su nove livelli, la risposta del comando dell’acceleratore ride-by-wire e l’anti-impennata.

La rinnovata 890 Duke R affianca le sorelle: 1290 Super Duke GT 2022, 1290 Super Duke R e 1290 Super Duke EVO 2022.

KTM 890 Duke R 2022: prezzo

La nuova KTM 890 DUKE R 2022 viene venduta al prezzo di 12.490 euro f.c. e sarà disponibile presso i concessionari KTM a partire da fine febbraio 2022.

