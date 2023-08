Con il Citroën Type Holidays, il marchio Doppelwinkel entra come produttore indipendente nel mercato dei camper convertiti. Il nuovo modello combina le caratteristiche dell’iconico Type H con il moderno SpaceTourer: una combinazione di tendenza che sarà disponibile il prossimo anno attraverso la rete di concessionari Citroën e che segna l’inizio della nuova gamma “Holidays”.

Citroën Type Holidays: caratteristiche

In qualità di partner Citroën di lunga data, Caselani ha progettato una serie di carrozzerie “neo-retrò” per i modelli Citroën, più recentemente l’acclamato Berlingo 2CV Fourgonnette. Il design unico, come il colore grigio, è un chiaro omaggio al leggendario Type H.

Type Holidays, preludio alla nuova gamma di prodotti “Holidays”, Citroën annuncia un impegno ancora più forte nel mercato in rapida crescita dei camper. Il nuovo Citroën Type Holidays può arrivare praticamente ovunque e, con un’altezza inferiore ai due metri, trova posto in ogni parcheggio e nella maggior parte dei garage, sia in città che in spiaggia. Inoltre può essere usato tutto l’anno.

Con Citroën Type Holidays il campeggio diventa chic, in linea con la tendenza del glamping. Il veicolo riunisce tutti i vantaggi di Citroën SpaceTourer: spaziosità, comfort, due porte laterali scorrevoli per un facile accesso e una buona ventilazione, un lunotto posteriore apribile separatamente e molto altro ancora.

Per la trasformazione dei camper “Holidays”, Citroën si è rivolta a uno dei maggiori specialisti a livello mondiale: Bravia Mobil. L’azienda slovena ha dotato la Citroën Type Holidays di tutto il necessario per un’esperienza di viaggio perfetta:

un tetto sollevabile che permette di stare in piedi nello spazio e ospita un ampio letto per due persone

una panca a due file che si trasforma in un comodo letto per due persone. La seduta è completamente sfoderabile per creare più spazio contenitivo

due sedili anteriori orientabili verso la zona giorno del veicolo

un angolo cottura completo con piano cottura, lavello e frigorifero

un tavolo pieghevole per mangiare o lavorare e diversi armadietti per riporre i bagagli

Con il suo esterno retrò e gli interni moderni, è il compagno ideale per una vacanza in assoluta libertà.

