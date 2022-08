Pilota con i nervi d’acciaio riesce in un atterraggio drammatico e spettacolare allo stesso tempo

Un atterraggio drammatico quello avvenuto all’Aeroporto di Praga per un Boeing 737. Le condizioni sono estreme, ed il forte vento batte sulla pista di atterraggio.

Vediamo l’aereo arrivare da sopra la testa di chi sta filmando, esponendo la sua parte posteriore. È subito evidente che l’aereo ha qualche problema con il vento, perché vira leggermente a sinistra. Poi fa lo stesso sul lato opposto, questa volta in modo molto più marcato, e poi di nuovo a sinistra, e per poco non tocca il suolo con l’ala. È durante questa terza pericolosa spinta del vento che il pilota decide di abortire l’atterraggio, salendo per fare un altro tentativo.

Nel cielo sopra all’aeroporto Václav Havel di Praga (LKPR), in Repubblica Ceca sono momenti di paura. I passeggeri sono sballottati ed hanno ovviamente paura, ma il pilota con i nervi d’acciaio ha tutto sotto controllo. Dopo aver riattaccato riesce finalmente ad atterrare, probabilmente con i meritatissimi applausi di tutti i passeggeri.

