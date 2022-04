Dalla facile e divertente KTM 150 EXC 2 tempi fino alla potente KTM 500 EXC-F 4 tempi.

KTM gamma Enduro 2023 è caratterizzata da un design aggiornato, da un telaio in acciaio al cromo-molibdeno verniciato in arancione e da sospensioni WP XPLOR sviluppate in gara.

Dalla facile e divertente KTM 150 EXC 2 tempi fino alla potente KTM 500 EXC-F 4 tempi, la nuova gamma si rivolge a tutti i piloti con indomito spirito Ready to Race.

Tra le principali novità introdotte con i modelli 2023 spiccano le nuovissime grafiche, caratterizzate da una combinazione di bianco, viola e arancione che si fondono perfettamente in un mix esclusivo, scelto dai progettisti per rendere omaggio ai modelli da enduro dei primi anni ’90.

L’estetica delle nuove moto è ulteriormente impreziosita dal telaio in acciaio al cromo-molibdeno di ispirazione racing verniciato in arancione. Questo elemento non solo richiama lo stile delle moto factory, ma è perfetto per mettere in risalto le nuove grafiche.

KTM gamma Enduro 2023: motori

La gamma enduro KTM è un punto di riferimento anche quando si parla di motori: le versioni a 2 tempi grazie alla tecnologia Transfer Port Injection si confermano le moto da battere nelle condizioni più estreme e garantiscono un’erogazione fluida della potenza su tutto l’arco di utilizzo. La tecnologia TPI contribuisce inoltre alla riduzione delle emissioni e del consumo di carburante, a tutto vantaggio dell’impatto ambientale e di costi di esercizio ridotti.

I motori a 4 tempi si pongono ai vertici della loro classe e sono progettati per erogare una coppia vigorosa ai bassi regimi e una potenza brutale quando vengono spremuti al massimo. Dalla 250 EXC-F alla 350 EXC-F fino alle top di gamma 450 EXC-F e 500 EXC-F, KTM propone la motorizzazione giusta per ogni pilota, dall’amatore al professionista.

Dal punto di vista della ciclistica, ogni modello della gamma KTM EXC viene equipaggiato con sospensioni WP XPLOR completamente regolabili. In particolare, tutte le KTM da enduro adottano un monoammortizzatore PDS (Progressive Damping System) fissato direttamente sul forcellone. Questa soluzione garantisce maggiore luce a terra e minor rischio di danni in caso di impatto con ostacoli come massi o tronchi.

Ai modelli standard si affiancano come sempre le versioni Six Days, caratterizzate da una lunga lista di accessori originali montati di serie e grafiche dedicate alla FIM International Six Days Enduro, che quest’anno si disputa in Francia.

Come per tutte le KTM, anche la nuova gamma EXC 2023 può contare su un’ampia scelta di KTM PowerParts dedicate, mentre i piloti possono indossare i capi protettivi ed altamente tecnologici della collezione KTM PowerWear.

KTM gamma Enduro 2023: prezzi (Iva inclusa, f.c.)

150 EXC € 9,530

250 EXC € 10,480

250 EXC-F € 11,000

300 EXC € 10,900

350 EXC-F € 11,530

450 EXC-F € 11,800

500 EXC-F € 12,060

250 EXC SIX DAYS € 11,330

250 EXC-F SIX DAYS € 11,850

300 EXC SIX DAYS € 11,750

350 EXC-F SIX DAYS € 12,380

450 EXC-F SIX DAYS € 12,600

500 EXC-F SIX DAYS € 12,900

