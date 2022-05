Sportivo e sicuro … semplicemente S!

Kymco Agility S 125: il Kymco Agility R16, icona indiscussa della gamma Kymco, diventa S, dove la S indica la sportività. Lo stile è completamente nuovo, merito anche questa volta di un designer italiano, che mantiene quello che ormai è il tocco distintivo dell’Agility.

Kymco Agility S 125: design

Il design è spigoloso e accattivante, un mix perfetto tra plastiche lisce e non verniciate, innovativo e sportivo al punto giusto, reso ancor più aggressivo grazie alle grafiche identificative “S“ rosse poste sui fianchetti posteriori, in prossimità dei maniglioni passeggero integrati.

L’ultimo nato dei ruote alte Kymco mantiene tutti i plus che hanno reso così famoso e user friendly l’Agility: allestimenti curati, comfort e bassi costi di gestione ma soprattutto pedana piatta, sella bassa da terra e agilità grazie al mix tra ruota da 16 pollici all’anteriore e da 14 pollici al posteriore, un’intuizione nata con il primo Agility Plus.

Il faro anteriore è tutto nuovo con luci full led ben distribuite sullo scudo, snello e filante ma è ben sagomato e caratterizzato da un nuovo design dei fianchi che convoglia i flussi d’aria garantendo un’ ottima aerodinamica. Interessante il posteriore, con un gruppo ottico curato e ben disegnato, che si integra perfettamente con le linee spigolose e aggressive del nuovo Agility S, sportivi sono anche gli indicatori di direzione posteriore di tipo motociclistico, ossia separati dal corpo faro per dare più leggerezza e dinamicità al codino.

Kymco Agility S 125: le dotazioni

La pedana è sempre piatta e ben abitabile, la sella è molto comoda, con spazio abbondante per due persone e rimane bassa da terra. La strumentazione è completamente nuova e costituita da un display LCD formato da due quadranti molto ben visibili in tutte le condizioni di luce esterna mentre le spie sono posizionate nella parte superiore del cruscotto per essere facilmente lette durante la guida.

Il vano sottosella è ancora più capiente e più ordinato grazie all’introduzione di due pannelli divisori rimovibili ed è dotato di presa da 12 V; il controscudo ospita invece un ampio vano portaoggetti sul lato destro, una comodo gancio portaborse con capacità di carico pari a 3 kg e una presa di ricarica USB sul lato sinistro. Di serie anche il comodo bauletto da 33 L in tinta con la carrozzeria e perfettamente integrato con il veicolo.

Kymco Agility S 125: la ciclistica

Agility S 125i conferma le dimensioni contenute di 2.050 x 735 x 1.282 mm con interasse pari a 1.340 mm e un’ altezza sella di 805 mm, comoda e confortevole per ogni tipo di utente e passeggero; il sistema sospensivo con forcella telescopica idraulica da φ 37 mm ed escursione di 95 mm all’anteriore e monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile da 81 mm di escursione al posteriore, si abbia a un impianto frenante dotato di frenata combinata CBS (Combinated Brake System) con freni a disco di diametro 260 mm all’ anteriore e 240 mm al posteriore con pinze a due pistoncini sia all’ anteriore sia al posteriore.

Gli pneumatici da 100/80-16 all’anteriore e 120/80-14 al posteriore, montano cerchi rispettivamente da 2.5×16”e 3.00×14” in lega leggera a 5 razze sdoppiate totalmente rinnovate nel design, esclusivo e più leggero.

Kymco Agility S 125: motore S power

S power è il nuovo motore monocilindrico 4 tempi da 125 cc. La potenza massima raggiunge ora i 7,8 kW (10,6 CV) a 8.500 giri/min, incrementando del 22% rispetto alla versione precedente. La velocità massima raggiungibile è di 90 km/h. Tali risultati sono ottenuti mediante una nuova testata sempre a due valvole ma contraddistinta da un nuovo albero a camme che garantisce un nuovo diagramma di distribuzione. L’accelerazione è resa ancora più brillante utilizzando nuove e più sportive tarature del gruppo trasmissione.

Consumi ed emissioni rimangono contenuti, garantendo valori da omologazione rispettivamente di 42 km/l e 58 g/km di emissioni di CO2, mentre il serbatoio carburante rimane da 7 litri.

Kymco Agility S 125: prezzi, colori e accessori

Il nuovo Kymco Agility S 125 si guida con la patente A1-B ed è già disponibile al prezzo di listino € 2.790 f.c. in due diverse colorazioni: blu petrolio e sabbia scalve opaco con bauletto da 33 L di serie.

Sono, infine, disponibili come accessori aggiuntivi il parabrezza completo compreso di attacchi a € 108,00 e il carica batterie “K-Charge” a 66,44 €.

