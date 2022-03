La nuova promozione "Rottamando… e anche no".

Offerte Moto Kymco 2022: i classici indiscussi di casa Kymco, Agility 125i R16 CBS PLUS E5 e People S 125i ABS E5, si confermano i ruota alta ideali per praticità, infatti ottimi per la mobilità urbana e per economicità grazie al super prezzo della nuova promozione “Rottamando … e anche no”.

Offerte Moto Kymco 2022: solo fino al 31 Marzo

Look attuale, allestimenti curati, comfort e bassi costi di gestione sono le parole chiave dei due urban sport per eccellenza, che ora si rendono ancora più accattivanti grazie al Super Prezzo valido fino al 31 marzo. Agility 125i R16 CBS PLUS E5, disponibile nelle tre diverse colorazioni antracite scais opaco, grigio dossena e il nuovo blu petrolio, prima al prezzo di listino € 2.340 f.c. gode ora del Super Prezzo di € 2.190 f.c.

Ma non è il solo… anche People S 125i ABS E5, prima al prezzo di listino di € 3.290 f.c. è ora super scontato a € 2.990 f.c. e disponibile nei colori antracite scais opaco, grigio dossena, blu garda e marrone crone opaco.

