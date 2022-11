Fantic Motor Caballero 700: prezzo, caratteristiche e scheda tecnica

Fantic Motor Caballero 700 bicilindrico presentato ad EICMA 2022 è una scrambler vera, che vanta rispetto alle sue sorelle minori ancora più prestazioni: piacere di guida, sicurezza e tecnologia. Equipaggiato con un motore euro 5 raffreddato a liquido da 689 cc capace di erogare 75 cavalli e 68 Nm e una distribuzione bialbero a 4 valvole, è dotato di un’elettronica aggiornata grazie allo schermo tft rounded 3,5’’ con connettività bluetooth, 3 riding mode (road, off-road e custom) oltre al gruppo ottico e indicatori di direzione full led.

Caballero 700 si distingue anche per la sicurezza attiva con il debutto del traction control e dell’Abs Cornering, un’evoluzione del sistema in grado di leggere in tempo reale l’inclinazione della moto adeguandone la risposta dell’impianto frenante evitando così le cadute per chiusura dell’avantreno.

Il telaio è un monotrave in acciaio crmo e il forcellone in alluminio, mentre le sospensioni sono Marzocchi con forcella VRM da 45 mm. Ruote da 19” sull’anteriore e 17” sul posteriore mentre l’impianto frenante con Pinza Brembo radiale e disco flottante da ø330mm sull’anteriore e ø245mm nel posteriore. Un peso di soli 180kg la rende agilissima e leggera, ma dotata di buona autonomia con un serbatoio di 14litri.

Proposto in 2 accattivanti colorazioni, pure red ed heritage blue. Disponibile sul mercato da aprile 2023 con un prezzo indicativo di 10.000 €.

Fantic Caballero 700: scheda tecnica

Motore bicilindrico 4T raffreddato a liquido, omologato Euro 5 Cilindrata 689 cc Potenza massima 75 Cv Coppia massima 69 Nm Alesaggio x corsa 80 x 68.6 mm Distribuzione bialbero 4 valvole Alimentazione Iniezione elettronica – doppio corpo farfallato da 38 mm Cambio manuale a 6 marce Frizione Multidisco in bagno d’olio Telaio Monotrave in acciaio al cromo molibdeno Forcellone In alluminio a sezione variabile e leveraggio progressivo Pneumatici 110/80 R19 anteriore, 150/70 R17 posteriore Ruote A raggi con cerchi in alluminio Freno anteriore Disco anteriore flottante da 330 mm di diametro, pinza Brembo radiale a 4 pistoncini Freno posteriore Disco posteriore da 245mm, pinza Brembo Sospensione anteriore A steli rovesciati Vrm-Marzocchi da 45 mm di diametro ed escursione 150 mm Sospensione posteriore Mono ammortizzatore Vrm-Marzocchi con regolazione del precarico, escursione 150 mm Altezza sella 830 mm Interasse 1.460 mm Peso 180 kg senza benzina Prezzo 10.000 euro circa

