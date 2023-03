Questa moto flat track era un Piaggio Liberty 150: wow!

Avete presente il Piaggio Liberty 150? Ecco, se guardate la foto qui in alto probabilmente non crederete ai vostri occhi, perchè la moto in questione deriva dal famoso scooter di Pontedera.

L’autore della trasformazione è Steve Barry di Ellaspede, che ha trovato un vecchio modello sul quale ha iniziato immediatamente a lavorare. Oggi è una vera e propra moto di tipo “flat tracker”.

Non volendo seguire il look mainstream della maggior parte delle costruzioni retrò, Barry ha scelto di rimuovere tutte le parti non necessarie al suo flat tracker. Il telaio in acciaio è stato mantenuto durante la costruzione, ma a causa di altre modifiche, è rinforzato il telaio per garantire che il metallo non si deformi per il carico del motore.

Come riporta Rideapart, gli altri aggiornamenti del telaio includono un passo più lungo di 70 millimetri, nonché una ruota anteriore da 19 pollici e una posteriore da 17 pollici costruite a mano, entrambe con pneumatici Continental. Barry è riuscito a montare una sella più avanzata rispetto a quella di serie. Anche il manubrio è impostato per una corretta posizione di guida, mentre i fianchi rastremati consentono una corretta ergonomia in curva sullo sterrato.

Il motore da 150 a 245 cc

Il 150 Piaggio è passato a 245 cc, con nuovo albero a camme e un nuovo sistema di scarico, di derivazione Honda XR600. Aumentare la cilindrata ha significato anche aumentare le dimensioni del carburatore, per cui ne è stato montato un Malossi più grande, sul quale è stata effettuata una messo a punto per il motore maggiorato.

A seguito della potenza aggiuntiva, è stato montato un sistema di raffreddamento che include un piccolo radiatore proveniente da una piccola moto da cross.A questo punto la domanda: avreste mai pensato che sotto questa moto piccola e cattivissima ci fosse cuore e anima di un Liberty 150?

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.