Piaggio MP3 Life Support: le nuove versioni 400 e 530 hpe

Piaggio MP3 Life Support, lo scooter a tre ruote Piaggio dotato dello speciale allestimento specifico per la risposta all’emergenza, si presenta nelle nuove versioni 400 e 530 hpe, elevando ancora di più il livello di sicurezza e tecnologia.

Alle consuete caratteristiche vincenti di Piaggio MP3, l’agilità e la velocità d’intervento nel traffico intenso unite alla grande stabilità e sicurezza anche su fondi scivolosi grazie alle due ruote anteriori e all’esclusivo sistema di sospensioni brevettato, le nuove versioni 400 e 530 hpe aggiungono una dotazione tecnologica avanzata, rendendo così Piaggio MP3 ancora di più il mezzo ideale nelle situazioni di primo soccorso.

Piaggio MP3 Life Support: caratteristiche

La versione 530 hpe, in particolare, è il primo scooter al mondo dotato di sistemi di assistenza alla guida ARAS, che svolgono un ruolo fondamentale sul fronte della sicurezza attiva, garantendo la funzione Blind Spot Information System (BLIS), che avverte il guidatore della presenza di veicoli nell’angolo cieco degli specchi retrovisori, attraverso apposite segnalazioni sul display TFT a colori. Altra funzione esclusiva di Piaggio MP3 è la retromarcia, ora integrata dalla videocamera posteriore, che ne permette un utilizzo ancora più facile e sicuro.

I nuovi Piaggio MP3 400 e 530 hpe Life Support sostituiscono le precedenti versioni, già utilizzate dai servizi nazionali di emergenza territoriale di diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Australia e in particolare Israele, che, con oltre 650 mezzi a disposizione, ne ha fatto un vero e proprio fiore all’occhiello della sua flotta di Pronto Intervento.

Dallo scorso anno Piaggio MP3 Life Support è inoltre in dotazione ai soccorritori di alcune Associazioni di Volontariato (e prossimamente dei vari 118), rappresentando una tra le prime applicazioni di questo veicolo nel campo dell’emergenza in Italia, reso possibile grazie alle modifiche al Codice Stradale apportate a fine 2021, che permettono, tra l’altro, di utilizzare anche i motoveicoli per i servizi di prima emergenza sanitaria (trasporto di personale medico e presidi sanitari).

Nei sistemi di First Respond in cui è stato utilizzato, Piaggio MP3 Life Support si è dimostrato un veicolo ideale per ridurre i tempi di intervento e ottimizzare le risorse, intervenendo mediamente in oltre 10 chiamate al giorno, stabilizzando il paziente in attesa dell’ambulanza se necessaria, o risolvendo completamente l’intervento senza distogliere l’ambulanza e la relativa équipe di soccorritori da altre urgenze.

Rispetto a un classico Piaggio MP3, l’allestimento Life Support prevede luci a led lampeggianti e sirene anteriori, asta telescopica elettrica con luce lampeggiante led a 360° e adesivi ad alta rifrangenza. L’aggiunta del bauletto aumenta la capacità di carico fino a 102 litri, rendendolo il veicolo adatto a trasportare agevolmente materiale medico per il primo soccorso pre-ospedaliero tra cui BLS (Basic Life Support) e ALS (Advance Life Support), defibrillatori, collari da immobilizzazione, set di medicazione, bombole di ossigeno, kit respiratorio e set da infusione.

