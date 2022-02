Tutti pazzi per il Piaggio One elettrico, torna l’era del “motorino” da città

Piaggio One elettrico ha un prezzo a partire da 2.690 € nella versione ciclomotore con motore da 1,5 kW e autonomia di 55 km, ma con la versione Active arriva ad 85 km.

Piaggio One elettrico è proposto a 2.690 euro dalla casa di Pontedera che punta al prezzo contenuto ed alla buona autonomia. Si tratta di uno scooter elettrico pensato soprattutto per i giovani, come dimostrano il design grintoso e colorato e il lancio avvenuto direttamente su Tik Tok. Si distingue anche per una scheda tecnica di tutto rispetto, che unisce una guida comoda a un’esperienza a bordo grintosa e divertente.

Il motore e l’autonomia del Piaggio One elettrico

Piaggio One elettrico, nella sua versione ciclomotore, ha un propulsore da 1,5 kW (circa 1,36 CV) con batteria da 1,4 kWh che pesa 10 kg; la versione motociclo, chiamata dall’azienda “Active”, ha invece una potenza di 2 kW (2,72 CV) con batteria da 2,3 kWh che pesa 15 kg.

In entrambi i casi, l’accumulatore è posto sotto la sella ed è estraibile, per poter essere comodamente ricaricato a casa o in ufficio.

L’autonomia del Piaggio One elettrico base è dichiarata, su ciclo WMTC, di 55 km in modalità Eco e di 48 km in modalità Sport. Piaggio One Active, invece, ha un’autonomia di 85 km in Eco e 66 km in Sport.

Piaggio One elettrico: il prezzo

Piaggio One ha un prezzo di listino di 2.690 euro, che diventano 3.290 euro per la variante Active.

I prezzi sono da intendersi al netto di incentivi e promozioni.

La dotazione

Piaggio One ha una buona dotazione di serie, che comprende:

Fanaleria full LED;

Strumentazione digitale a colori con sensore che adatta sfondi e luminosità all’ambiente;

Sistema di avviamento keyless;

Pedane estraibili;

Vano sottosella;

Piaggio One: scheda tecnica

Motore: 1.2 Kw (1.34 Kw Peak)

Batteria: 1.4 Kwh

Impianto Frenante: Freno A Disco Anteriore E Posteriore

Peso Con Batteria: 85 Kg

Autonomia: 55 @ Eco Mode, 43 @ Wmtc

Dimensioni (L X P X A): 1.680 X 750 X 1.080 Mm

Ruote (Anteriore-Posteriore): 10’’ – 10’’

Velocità Massima: 45 Km/h

