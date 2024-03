Renato Zero, le Harley-Davidson? “Tutto fumo e niente arrosto”

In una recente intervista il cantautore ricorda gli incontri e gli esordi della sua gloriosa carriera parlando della passione per le moto

Renato Zero è un amante delle motociclette e possiede una Harley-Davidson a tre ruote. Tuttavia il cantautore 73enne romano giudica le motociclette di Milwaukee in modo tutt’altro che positivo.

Alla domanda del giornalista se sia un centauro, il sorcino che ha pubblicato 45 album ha risposto:

Zero da giovane girava con il sidecar.

“Oggi con tutte le buche di Roma sarei finito in ospedale. Malgrado la popolarità, ho vissuto come un impunito, la libertà per me è fondamentale per esistere e stare bene, mi sono mosso senza limiti. Per questo vado ancora in moto, non bisogna mai perdere le sane abitudini”.