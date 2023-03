Zannetti Regent Meteorite: il nuovo orologio in edizione limitata

Zannetti Regent Meteorite: asteroidi, stelle e pianeti hanno affascinato l’uomo fin dai tempi antichi. Non a caso sono diventati ispirazione per la mente creativa di Riccardo Zannetti, un orologiaio italiano noto per i suoi segnatempo artistici fatti a mano, che hanno trovato posto nelle collezioni private di appassionati di orologi di tutto il mondo.

Oggi, come 40 anni fa, il Maestro Zannetti, insieme ai suoi artigiani, crea i piccoli capolavori fatti a mano che rappresentano con orgoglio l’Alta Orologeria italiana. Zannetti ha iniziato a parlare delle stelle con Regent Full Sky, il segnatempo che è diventato uno dei pezzi iconici della maison romana. Adesso il maestro orologiaio arriva a parlare di quello che viene dalle stelle, ovvero il meteorite.

L’ultima novità presentata da Zannetti è l’innovativa versione del suo iconico orologio Regent, il “Meteorite”, un segnatempo in edizione limitata che si distingue per il l’originale quadrante in meteorite, disponibile in grigio e in giallo. L’area esterna del quadrante è in madreperla con scala dei minuti e indici delle ore incisi a mano e smaltati di nero.

Ma la novità più grande di Regent Meteorite è il suo movimento: un movimento meccanico a carica manuale calibro Zannetti Z3, interamente prodotto in Italia da Oisa, storico marchio fondato a Milano nel 1937, su specifiche Zannetti. Sono disponibili due varianti di movimento: con ponti e platine incisi a mano al bulino con motivo naturale; con ponti e platine tempestati di diamanti incastonati a mano.

La cassa di Meteorite è la classica cassa della collezione Regent in acciaio da 42 mm, con un vetro zaffiro bombato con firma segreta personalizzata Zannetti. Il fondello inciso, con oblò centrale permette la visione del movimento. Infine, il cinturino è in coccodrillo, con chiusura deployante personalizzata Zannetti.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.