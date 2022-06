Gli scooter elettrici Keeway 2022 E ZI Mini e E ZI City 2 sono pensati per muoversi nel traffico cittadino con grande facilità, sempre nel massimo rispetto dell’ambiente. Scooter intelligenti, sinonimo di tecnologia avanzata, in grado di assicurare elevata autonomia su strada e contenuti tempi di ricarica.

Scooter elettrici Keeway 2022: E ZI Mini

E ZI Mini è il risultato della ricerca e dell’esperienza del centro di progettazione e sviluppo di Keeway Group. Il suo design è incentrato sull’ottenimento di una postura confortevole che consente una guida agile in città. Il motore, la batteria e la ciclistica sono stati calibrati in perfetta armonia per renderlo un ciclomotore in grado di offrire una eccezionale esperienza di guida urbana.

Scooter moderno, leggero ed estremamente maneggevole, E ZI Mini è il due ruote elettrico pensato per viaggiare in città in maniera sostenibile. Questo veicolo presenta un motore da 1000 W ed una leggerissima batteria al litio (48V, 20 Ah), che permette una autonomia di circa 60 km. Due sono le modalità di guida disponibili: “Eco” e “Power”. Questo scooter monta ruote da 14” ed offre un gruppo ottico full led.

Anche la strumentazione è interamente digitale, dove sono indicati i livelli di carica della batteria, riding mode e velocità. Presente anche la presa Usb. Davvero limitato il peso a secco, di soli 55 kg. E-Zi Mini è inoltre dotato di controllo remoto, possibile da gestire anche grazie ad

una App dedicata, facile ed intuitiva per essere sempre connesso e monitorare i tuoi dati in tempo reale.

Scooter elettrici Keeway 2022: E ZI Citi 2

Gli scooter elettrici E ZI Citi 2 rivoluzionano il nostro modo di muoverci in città e fuori dai contesti urbani, Grazie a un design innovativo, al peso estremamente contenuto e alla tecnologia della componentistica, la gamma E ZI Citi 2 rappresenta un ottimo rapporto tra prestazioni, funzionalità e comfort.

E-Zi Citi 2 è lo scooter elettrico che presenta un motore di potenza massima di 1500W e batteria al litio (60V, 20 Ah), per una autonomia di circa 60 km. E’ possibile optare anche per la doppia batteria, che permette di raggiungere una autonomia di 120 km e viaggiare senza alcun problema anche per percorsi più a lungo raggio.

E-zi Citi monta ruote da 14” con pneumatici rispettivamente di 80/90 e 90/90. Questo scooter ha inoltre una strumentazione interamente a led, così come il gruppo ottico, dal design estremamente moderno. Il peso è di 75 kg a secco. E-Zi Citi è dotato di controllo remoto, possibile da gestire anche grazie ad una semplice App dedicata, facile ed intuitiva.

