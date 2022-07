Askoll eS2 Evolution by Bragoon: il ricavato servirà per nuovi alberi

Askoll eS2 Evolution by Bragoon è l’edizione speciale e limitata dello scooter elettrico italiano frutto della collaborazione tra l’azienda vicentina e Bragoon, start up milanese che propone una collezione di indumenti per la pioggia che uniscono moda, design ed ecosostenibilità.

Questa versione dello scooter è disponibile da luglio 2022 a 4.390 € e gode di ecoincentivi statali con una riduzione del 30% sul prezzo di listino (40% con rottamazione), e mantiene tutte le caratteristiche tecniche dell’eS2 Evolution tradizionale.

Askoll eS2 Evolution by Bragoon, ancora più ecologico

Askoll eS2 Evolution by Bragoon si distingue per la sua livrea inedita, che reinterpreta i tradizionali canoni estetici dell’iconico scooter vicentino ma con un tocco floreale, preso da una delle fantasie dei pantaloni antipioggia uni-sex e uni-size di Bragoon, che sono tutti realizzati in RePET, tessuto ottenuto dal riciclo delle bottiglie di plastica.

Questo eS2 è colorato e, indubbiamente, facile da notare. Lato prestazioni mantiene la velocità massima di 45 km/h e l’autonomia fino a 71 km, ed è maneggevole e pratico da guidare.

Le batterie sono sempre estraibili per una maggiore facilità di ricarica, visto che si può portare in casa o in ufficio e attaccare a una normale presa di corrente.

C’è poi la compatibilità all’app ufficiale tramite connessione bluetooth, da cui monitorare la batteria, impostare il navigatore e condividere i viaggi sui social.

Il progetto Silva

Oltre all’estetica “flower power”, la partnership tra Askoll e Bragoon si fa più sostenibile perché l’intero ricavato delle vendite degli Askoll eS2 Evolution by Bragoon andrà all’associazione Piantando e a supporto del progetto “Silva”, che punta a risanare i terreni sfruttati o abbandonati con agricoltura rigenerativa.

Il progetto nasce a Tollo, in Abruzzo, in un’area a rischio desertificazione con l’obiettivo di preservare un territorio prima adibito ad agricoltura intensiva per farne una riserva naturale. Silva ha deciso quindi di piantumare alberi selezionati dalla natura, tutelando la biodiversità e la vita di migliaia di specie che hanno casa in questo territorio.

