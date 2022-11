CFMOTO Eicma 2022: saranno svelate in occasione del salone motociclistico le nuove linee di prodotti, i nuovi modelli e il marchio elettrico Zeeho. CFMOTO arricchisce quest’anno le sue linee di modelli a due ruote ed espone due modelli della gamma NK, due modelli della gamma MT, quattro modelli della gamma CL-X, tre modelli SR e una Motocicletta elettrica. Verrà, infine, mostrato l’entusiasmante concept NK-C22.

CFMOTO Eicma 2022: ZEEHO

Zeeho, come marchio elettrico di CFMOTO, nasce per soddisfare le esigenze di una generazione sempre più giovane e adattarsi a una mobilità urbana sempre più sostenibile. Zeeho si concentra sulla forte interazione uomo-veicolo, sfruttando le caratteristiche tipiche della guida elettrica per offrire agli utenti un’esperienza di guida piacevole ed emozionante, capace di affascinare anche le nuove generazioni. Questo nuovo marchio incoraggia i giovani a essere audaci, interattivi e al passo con i tempi.

ZEEHO espone i suoi modelli AE6+, AE6 S+, AE8 S+ e svela il concept model Magnet.

Verrà lanciato e mostrato anche un nuovo cruscotto smart che permetterà di visualizzare il sistema CFMOTO Ride, una nuova connettività e piattaforma intelligente che caratterizzerà le future strumentazioni di CFMOTO.

