FD F5: lo scooter elettrico adatto a tutti

Solido nella costruzione e sobrio nel design, FD F5 è uno scooter elettrico potente e silenzioso in grado di accontentare i gusti di tutti grazie a un motore elettrico che permette una velocità massima di 75 km/h e soprattutto all’autonomia fino a 100 km su ciclo WLTP. Il prezzo è di 3690 euro senza sconti.

Le prestazioni di FD F5

FD F5 è disponibile in due versioni: F5-E e F5+. La prima ha un motore elettrico brushless da 3,5 kW, con due batterie che permettono di avere un’autonomia di 100 km km.

FD F5 + invece ha un motore elettrico brushless da 3,6 kW e due batterie che garantiscono un’autonomia di 85 km.

Il prezzo

FD F5 ha un prezzo di listino di 3.690 euro. Il sito indica una cifra di 2.655 euro, ovvero con la detrazione massima del 40% come previsto dagli ecobonus.

Dotazione

Lo scooter elettrico FD F5 ha una dotazione di serie completa che include le batterie estraibili, il display TFT con indicatore di velocità e percentuale di carica, un vano porta oggetti integrato nella struttura e fari LED sia anteriori che posteriori.

Scheda tecnica

FD F5-E

⪧ Motore: 3,5 Kw

⪧ Batteria: 42 Ah

⪧ Impianto Frenante: Freno idraulico a Disco anteriore e posteriore

⪧ Peso Con Batteria: 129 Kg

⪧ Autonomia: fino a 100 km Wmtc

⪧ Ruote (Anteriore-Posteriore): 16’’ – 16’’

⪧ Velocità Massima: 75 Km/h

FD F5 +

⪧ Motore: 3,6 Kw

⪧ Batteria: 52 Ah

⪧ Impianto Frenante: Freno idraulico a Disco anteriore e posteriore (Ø 220 mm)

⪧ Peso Con Batteria: 129 Kg

⪧ Autonomia: 85 km

⪧ Ruote (Anteriore-Posteriore): 16’’ – 16’’

⪧ Velocità Massima: 75 Km/h

