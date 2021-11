Felo FW 03 e FW 06 a Eicma 2021

Le caratteristiche degli scooter elettrici cinesi di Felo

L’estetica un po’ “Kawaii” di Felo, produttore cinese di scooter elettrici parte del gruppo Kymko, ci ha conquistati, grazie al grazioso coniglietto che costituisce il suo logo. A Eicma 2021 abbiamo avuto modo di vedere da vicino gli scooter Felo FW 03 e FW 06, che puntano su colori accesi e sgargianti, design giovanile e moderno, e sopratutto su un’autonomia da record.

Felo FW 03: che autonomia!

L’estetica e il design la fanno da padroni su Felo FW 03, che è chiaro avere come target un pubblico molto giovane, anche solo giovane dentro. L’aspetto dello scooter elettrico cinese ha quello che basta per essere subito riconoscibile: un corpo vagamente ispirato al mondo cross, estetica sportiveggiante, e manubrio molto particolare nel design, con inserti in giallo fluorescente, compreso quello contenente il logo “Felo”, che con poco rendono il tutto più personale.

Ma lui ha da dire molto anche lato prestazioni. Il motore raggiunge un picco di potenza di 4 kW, con coppia di 20 N/m, e una velocità massima di 45 o 80 km/h a seconda della versione. Ma è l’autonomia a dire molto: ben 200 km nella versione “cinquantino”, e 120 nella versione più performante.

La tecnologia include anche freni a disco anteriori e posteriori, luci LED, display LCD e controllo da remoto tramite applicazione.

Felo FW 06: scooter elettrico sportivo

Se FW 03 richiama il motocross, Felo FW 06 si ispira al mondo delle corse su strada.

Anche in questo caso, il veicolo fa leva su un’estetica moderna e colorata, dove gli inserti in giallo fluorescente sono più evidenti e importanti, ma esiste anche una versione più sobria, con inserti neri.

Soprattutto, cattura l’attenzione la ruota posteriore, il cui cerchio è un blocco unico, in richiamo forse al mondo delle corse ciclistiche.

Anche qui le prestazioni sono importanti: la potenza del motore ha un picco di 12 kW, la coppia massima è di 60 N/m e la velocità massima consentita è di 110 km/h, per un’autonomia di 140 km.

—–

