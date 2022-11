Honda EM1 e 2023: il primo scooter elettrico

Honda EM1 e 2023, la cui commercializzazione è attesa per la prossima estate, è il primo scooter elettrico Honda destinato al mercato europeo, e il primo modello elettrico della gamma EV recentemente annunciata che prevede l’introduzione di oltre 10 nuovi modelli elettrici a livello globale entro il 2025.

“EM” sta per Electric Moped, e il nuovo scooter mira esattamente al pubblico più giovane in cerca di un modo pulito, facile e divertente di muoversi nel contesto urbano. È compatto, con la pedana piatta, e dal design morbido per distinguersi dalla massa e mostrare l’unicità della sua identità anche all’interno del resto della gamma Honda. Perfetto per la città e per rendere i tragitti casa-lavoro o casa-scuola efficienti, è silenzioso e a zero emissioni per andare incontro senza compromessi alle moderne aspettative dei clienti in termini di mobilità urbana.

Il nuovo EM1 e è alimentato dal sistema a batteria asportabile Honda Mobile Power Pack e, progettato con il focus su durata, affidabilità e qualità. Una ricarica singola completa offre un’autonomia di oltre 40 km e mantiene le performance di durata, senza alcuna riduzione per sbalzi di temperatura, umidità o per impatti e vibrazioni. Come il suo nome suggerisce, il Mobile Power Pack è una batteria intercambiabile che può essere rimossa e ricaricata comodamente a casa per poi riposizionarla sullo scooter.

