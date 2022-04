Wayel W3 scooter elettrico prezzo di 4.750 euro, autonomia fino a 100 km e vel max 75 km/h, motore Bosch 4 KW nella ruota posteriore.

Wayel W3 è lo scooter elettrico con prezzo di 4.969 euro che può scendere con gli incentivi. E’ dotato di doppia batteria al litio con celle LG, che consente una autonomia massima di 100 km ed Raggiunge una velocità massima di 75 km/h.

Classico il design scelto per il Wayel W3 da parte marchio del gruppo bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici). La proposta a emissioni zero di casa Wayel, che conta già sui ciclomotori W1e W2, si arricchisce così di un “125cc equivalente” dalle linee vintage equipaggiato con un motore Bosch da 4 KW integrato nella ruota posteriore.

Le prestazioni e la potenza del powetrain, che permettono al W3 di affrontare ogni tipo di pendenza, sono tenute a bada da un sistema di frenata integrale che, grazie all’azione contemporanea sul disco anteriore e posteriore, garantisce sicurezza e spazi d’arresto contenuti. La dotazione di pneumatici da 12” assicura infine una guida stabile e confortevole.

Completano la dotazione il display LCD a colori, fari led high-tech, presa USB integrata e sistema di antifurto, la sella in ecopelle e l’ampio vano portacasco sotto di essa, mentre tra gli accessori è presente anche un parabrezza.

Il nuovo Wayel W3 è disponibile presso la rete vendita nella colorazione Titanio, a un prezzo di 4.969 euro. Cifra che con l’applicazione degli incentivi statali, in caso di rottamazione, può scendere.

Scheda tecnica Wayel W3

DIMENSIONE

1865 x 700 x 1113 mm

1865 x 700 x 1113 mm RUOTE

120/70 x 12″ tubeless

120/70 x 12″ tubeless MOTORE

BOSCH 4 kW

BOSCH 4 kW FRENI

anteriore e posteriore a disco con sistema di frenata combinato

anteriore e posteriore a disco con sistema di frenata combinato BATTERIA

IONI DI LITIO

2×60 V – 31,5 Ah | celle LG

IONI DI LITIO 2×60 V – 31,5 Ah | celle LG VELOCITÀ MASSIMA

75 km/h

75 km/h LUCI

LED

LED DISPLAY

LCD

