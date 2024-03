Sherco 125 TY Long Ride e Limited Edition 2024 sono moto da trail versatili, facili da usare ed adatte a tutti, neofiti ed esperti.

Il brand francese annuncia con l’introduzione della sua nuova gamma Sherco 125 TY 2024. Tuttavia, quest’anno, la collezione si arricchisce con i modelli Sherco 125 TY Long Ride e Edizione Limitata, testimoni di un ritorno alle origini del trial e della guida in fuoristrada, emblemi di libertà, scoperta e piacere puro.

Grazie alla loro versatilità, facilità d’uso e un prezzo accessibile, si rivolgono a un vasto pubblico. Ideali tanto per i neofiti desiderosi di avventurarsi nella natura quanto per gli esperti in cerca di lunghe escursioni, le Sherco 125 TY 2024 si adattano anche a brevi spostamenti quotidiani. Equipaggiati con opzioni di avviamento elettrico integrato nel manubrio o a pedale regalano una buona sensazione di guida.

Completano la dotazione la frizione semi-idraulica per precisione e flessibilità, telaio robusto, motore a 4 tempi durevole protetto da una piastra di protezione in alluminio, serbatoio con autonomia di 90 km. Di facile manutenzione la gamma 125 TY è stata concepita per semplificare l’utilizzo e massimizzare il divertimento a qualsiasi livello di abilità.

La 125 TY si riassume in 5 parole: versatile, semplice, facile da usare, divertente, ottimo rapporto qualità-prezzo.

Infine, oltre al modello 125 TY Long Ride arriverà sul mercato la Sherco 125 TY EDIZIONE LIMITATA che si distingue dal modello standard offrendo di serie: forcella Grey Tech da 39mm, ammortizzatore Reiger, kit grafiche specifiche, dischi freno Galfer ondulati anteriori e posteriori, ruote anteriori e posteriori con mozzi bianchi, cerchio posteriore tubeless, pneumatici Michelin.

Copyright Image: Sinergon LTD