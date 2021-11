Il model year 2022 della best-seller, che rappresenta l’indiscusso punto di riferimento tra le crossover di media cilindrata.

La casa di Hamamatsu presenta la versione rinnovata della Suzuki V-Strom 650 MY 2022. Tuttavia questa Sport Enduro Tourer sta riscuotendo un notevole successo, tanto che il numero degli esemplari venduti dall’inizio del 2021 ha già superato in Estate quello totale del 2020. Infatti siamo di fronte ad una moto che abbina prestazioni brillanti, piacere di guida e un’impareggiabile affidabilità.

Suzuki V-Strom 650 2022: nuovi colori e particolari

V-Strom 650 2022 veste con un nuovo assortimento di colori. La gamma si articola su due varianti che offrono la possibilità di scegliere tra le due anime diverse della stessa moto: una stradale elegante ed la fuoristrada modello XT. Entrambe adottano cerchi in lega neri, disponibili in tre tinte, due delle quali inedite: il vivace Blu Montreal e il raffinato Nero Dubai, cui si aggiunge il candido Bianco Cortina.

La V-Strom 650XT 2022 si distingue invece per i cerchi a raggi disponibili in due varianti di colore per abbinarsi al meglio con le sovrastrutture. Scegliendo la moto in Bianco Cortina e il Giallo Petra i cerchi sono dorati, mentre diventano blu con il Nero Dubai e con la nuova livrea Blu Santorini, impreziosita da una finitura grigia sul “becco”. Tuttavia, a differenziare i vari modelli sono anche le grafiche. Le V-Strom 650 vendute in Italia sono sempre equipaggiate con i paramani e il puntale di serie.





















Suzuki V-Strom 650 2022: motore prestante ed efficiente



Il motore bicilindrico a V di 90 gradi, omologato Euro 5, beneficia dei recenti aggiornamenti introdotti per aumentarne le prestazioni e contenere i consumi. Risultati ottenuti grazie alle tecnologie Dual Spark e Suzuki Dual Throttle Valve a iniettori a dieci fori, in grado di vaporizzare finemente la benzina. La V-STROM 650 ha quindi una potenza massima di 71 cv a 8.000 giri e una coppia massima di 62 Nm a 6.500 giri. Con un consumo di soli 4 l/100 km e dunque una percorrenza media di 25 km/litro, la V-STROM 650 assicura costi di gestione ridotti. Inoltre, il serbatoio da 20 litri aumenta autonomia a 450 km.

Suzuki V-Strom 650 2022: ciclistica

Gli ingegneri Suzuki hanno scelto l’alluminio sia per il telaio a doppia trave sia per il forcellone. La ciclistica risulta quindi in perfetto equilibrio tra rigidezza e leggerezza. Su strada si traduce in un comportamento impareggiabile sia che si viaggi da soli oppure con il passeggero ed eventuali bagagli. Infine il comfort di viaggio è ottimo anche per via delle sospensioni di ottima qualità e il mono-ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico in modo rapido e veloce.

Suzuki V-Strom 650 2022: datazioni da regina

Le V-STROM 650 e 650XT MY 2022 dispongono di una ricca dotazione di serie. Oltre all’ABS, il Suzuki Easy Start System e il sistema “Partifacile” – Low RPM Assist, che facilitano avviamenti e partenze, mentre sui fondi scivolosi si può contare sul sistema “Aprisereno” – Traction control regolabile su due livelli e disattivabile. Tra gli equipaggiamenti non manca il portapacchi e una presa 12V.

Suzuki V-Strom 650 2022: acquistabile con WAY2RIDE

La V-STROM 650 MY2022 può essere acquistata attraverso la formula WAY2RIDE che dà al cliente la massima libertà, proponendogli tre possibilità: saldare la cifra restante e tenere la moto, restituirla al Concessionario o sostituirla con un’altra Suzuki.

